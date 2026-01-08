Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3067461
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

हापुड़ से औरैया तक ऑपरेशन लंगड़ा...प्रहार तगड़ा! शातिर गैंगस्टर को लगी गोली, पुलिस ने 5 से ज्यादा बदमाशों को दबोचा

UP Encounter News:  यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. इसी को लेकर संतकबीरनगर और हापुड़ से लेकर औरैया तक जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कई शातिर शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हापुड़ से औरैया तक ऑपरेशन लंगड़ा...प्रहार तगड़ा! शातिर गैंगस्टर को लगी गोली, पुलिस ने 5 से ज्यादा बदमाशों को दबोचा

Neeraj/Gaurav/Abhishek/Operation lagda :  यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. इसी को लेकर संतकबीरनगर और हापुड़ से लेकर औरैया तक जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कई शातिर शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है

गो कशों के साथ पुलिस की मुठभेड़
यूपी के सन्तकबीरनगर जिले में दुधारा थाना क्षेत्र के रक्सा कला गांव के पास पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में दो गो तस्करों को पैर में गोली लगी है. दोनों गो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जब कि तीन गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. फरार गो तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है. मुठभेड़ में घायल गो कशों के पास से दो तमंचा, कारतूस , चाकू , गो मांस व गोकशी का अन्य सामान बरामद किया है. मुठभेड़ में घायल गो कशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी सन्दीप कुमार मीणा ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली.

चोरी के आरोपी तीन बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में आज पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में अलग अलग थाना क्षेत्र में दो पुलिस मुठभेड़ हुई. एक मुठभेड़ अजीतमल कोतवाली इलाके में हुई तो दूसरे कुदरकोट थाना क्षेत्र में जहां पुलिस ने कुदरकोट एरवाकटरा रोड पर सूत्यानी मोड से मुठभेड़ के बाद चोरी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कारण के पास से दो तमंचा,कारतूस,फोर व्हीलर कार और चोरी के आभूषण बरामद कर लिए है. इस पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैर में गोली लगी है जबकि एक बदमाश को सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया है

Add Zee News as a Preferred Source

बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया
पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना के संबंध में बता दे कि कुदरकोट थाना पुलिस और एसओजी टीम संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाए हुए थी तभी कुदरकोट से एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस ने टॉर्च मार कर रुकने का इशारा किया लेकिन कार सवार ने गति बढ़ाते हुए भागने का प्रयास किया. कार सूत्यानी मोड से दिलीप पुर की ओर मुड़ी लेकिन अनियंत्रित हो गई.

हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा शातिर बदमाश
हापुड़ में नगर कोतवाली पुलिस की देर रात चेकिंग के दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. बदमाश के पास से पुलिस को एक तमंचा, कारतूस, एक चोरी की बाइक और ₹1700 की नगदी बरामद हुई है. पकड़े गए बदमाश के खिलाफ मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर व हापुड़ सहित अलग-अलग जिलों में करीब दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

युवक के पैर में लगी
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्रा ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ बदनौली जाने वाले रास्ते पर देर रात चेकिंग कर रही थी. तभी पुलिस को एक बाइक पर सवार युवक आता हुआ दिखाई दिया. जिस पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तो बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्रॉस फायरिंग की. जिसमें पुलिस की एक गोली युवक के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. 

पूछताछ के दौरान पकड़े गए युवक ने अपना नाम जितेंद्र उर्फ टिंबल पुत्र अमीचंद निवासी ग्राम जानूपुरा थाना गढ़मुक्तेश्वर हापुड, हाल निवासी ग्राम टियाला थाना हापुड़ देहात बताया. चेकिंग के दौरान पुलिस को बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, दिल्ली से चोरी की मोटरसाइकिल और 1700 रुपए की नगदी बरामद हुई. सीओ ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश जितेंद्र शातिर किस्म का अपराधी है. उसके खिलाफ मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर सहित हापुड़ के अलग-अलग थानों में चोरी व आर्म्स एक्ट आदि के करीब दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश जितेंद्र को पुलिस ने घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

यह भी पढ़ें : Maharajganj News: कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 10 किलो चांदी के साथ दो नेपाली गिरफ्तार, 50 लाख बताई जा रही कीमत
 

TAGS

up encounter news

Trending news

up encounter news
हापुड़ से औरैया तक ऑपरेशन लंगड़ा...प्रहार तगड़ा! शातिर गैंगस्टर को लगी गोली
Lucknow news
‘वोट बचाओ, नागरिकता बचाओ...' अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला
silver seizure scandal
महाराजगंज में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 10 किलो चांदी के साथ दो नेपाली गिरफ्तार
Mathura Mock Drill
लाइट काटी, रातभर दौड़ते दिखे सुरक्षा जवान, बांके बिहारी मंदिर में NSG की मॉक ड्रिल
UP Road Accident
बिजनौर से हाथरस तक कोहरे का कहर, धुंध ने निगल ली कई जिंदगियां, परिवार में कोहराम
prayagraj news
माघ मेला बना धर्म-अध्यात्म के साथ आर्थिक समृद्धि का संगम, पर्यटन को मिल रही रफ़्तार
Ankita Bhandari
अंकिता केस में कब मिलेगा इंसाफ? सीएम पुष्कर धामी से मिल माता-पिता ने की ये गुजारिश
Sambhal news
'रिश्तेदार' बनकर लाखों की ठगी, संभल पुलिस ने दबोचा गैंग, 11 राज्यों में फैला नेटवर्क
Amroha Sun Plaza Market Fire News
अमरोहा में आग का तांडव, सन प्लाजा मार्केट में गोदाम जलकर खाक, लपटों ने सबको डराया
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर! कहीं कोहरा तो कहीं बर्फबारी का अलर्ट, ऐसा रहेगा मौसम