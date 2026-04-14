नोएडा-गाजियाबाद के मजदूरों को बड़ी राहत, बढ़ी सैलरी, 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन!

Noida Employee Protest: नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान किया है. हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा. नई वेतन दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं, जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है.

किस श्रेणी को कितना मिलेगा वेतन

नई दरों के अनुसार अकुशल (नॉन स्किल्ड) श्रमिकों को 13,690 रुपये, अर्धकुशल (सेमी स्किल्ड) श्रमिकों को 15,059 रुपये और कुशल (स्किल्ड) श्रमिकों को 16,868 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. पहले अकुशल मजदूरों को 11,313 रुपये मिलते थे, यानी इस बढ़ोतरी से उनकी आय में अच्छा खासा इजाफा हुआ है.





20 हजार वेतन की खबर निकली फर्जी

सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन की खबर पूरी तरह गलत और भ्रामक है. ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें, ताकि अफवाहों से बचा जा सके.

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वेज बोर्ड से होगा स्थायी समाधान

सरकार ने यह भी बताया कि यह बढ़ोतरी फिलहाल अंतरिम है. जल्द ही एक वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो श्रमिकों के न्यूनतम वेतन पर स्थायी समाधान सुझाएगा. इस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में वेतन दरों को और बेहतर और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाएगा.



पूरे प्रदेश और देश में असर

यह बढ़ोतरी सिर्फ नोएडा-गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य नगर निगम और जिलों में भी अलग-अलग दरों से वेतन बढ़ाया गया है. साथ ही केंद्र सरकार नई श्रम संहिताओं के तहत पूरे देश में समान न्यूनतम वेतन तय करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे श्रमिकों को व्यापक लाभ मिल सके.

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