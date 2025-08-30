Ghaziabad News: गाजियाबाद को मिलेगा दिल्ली-मुंबई जैसा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, पश्चिमी यूपी के खिलाड़ी हाईटेक सुविधाओं में करेंगे प्रैक्टिस
Ghaziabad News: गाजियाबाद को मिलेगा दिल्ली-मुंबई जैसा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, पश्चिमी यूपी के खिलाड़ी हाईटेक सुविधाओं में करेंगे प्रैक्टिस

Ghaziabad News: गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी के खिलाड़ियों को नया मंच मिलने जा रहा है. आपको बता दें कि यूपी सरकार ने जिले में इंटरनेशनल लेवल का भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं इसके आधुनिक सुविधाएं के बारे में... 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:36 PM IST
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और आसपास के जिलों के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है.  प्रदेश सरकार ने राजनगर एक्सटेंशन में इंटरनेशनल लेवल का भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दे दी है. करीब 92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के लिए सुनहरे भविष्य की राह खोलेगा.

48 हजार वर्ग मीटर में होगा निर्माण
यह अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 48 हजार वर्ग मीटर में बनाया जाएगा. इसमें आउटडोर और इनडोर दोनों तरह के खेलों की विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी. जिसमें लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी लॉन, फिटनेस सेंटर, बिलियर्ड्स रूम, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, कॉम्बेट हॉल, स्क्वैश कोर्ट, शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल समेत कई खेलों की सुविधाएं होगी.   

पश्चिमी यूपी को मिलेगा नया मंच
खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को नया मंच मिलेगा. यहां से तैयार होने वाले खिलाड़ी भविष्य में देश और विदेश में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं. वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को और भी खास बनाने के लिए इसमें पार्किंग, गेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन और ओपन कैफेटेरिया का निर्माण होगा. दो मंजिला भवन में बोर्ड गेम रूम, योगा रूम और डॉक्टर क्लिनिक जैसी सुविधाएं भी खिलाड़ियों को मजबूत आधार देंगी.

महापौर ने जताया गर्व
महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट गाजियाबाद के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा. अब खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें गाजियाबाद में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकेंगी.

