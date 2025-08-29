NCR में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कें बनी तालाब, स्कूल-ऑफिस जाने वालों की बढ़ीं मुश्किलें

NCR Weather Report: नोएडा समेत पूरे NCR में शुक्रवार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. बच्चों के स्कूल जाने के समय आई तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए. कई स्कूलों में पानी भर गया और मजबूरन छुट्टी करनी पड़ी. नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है.

मौसम विभाग का अलर्ट और अनुमान

मौसम विभाग ने पहले ही 29 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी. ताजा अनुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 3 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा. 30 अगस्त को गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है, जबकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. 2 और 3 सितंबर को भी छिटपुट बारिश हो सकती है.

उमस और गर्मी से राहत

लगातार हो रही बारिश से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहावना हो गया है. तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है. तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह की तेज बारिश के बाद लोगों ने ठंडी हवाओं और ठंडे मौसम का अनुभव किया. हालांकि राहत के साथ ही जलभराव और ट्रैफिक की मुश्किलें भी सामने आईं.

यातायात और आवाजाही प्रभावित

झमाझम बारिश के कारण नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई जिलों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. पानी भरने से जगह-जगह ट्रैफिक जाम लग गया. ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. कई लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए. सड़कों पर फंसे वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हालात

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह जोरदार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया. उमस से राहत मिली, लेकिन भारी जलभराव ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया. बारिश के चलते कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया. कई इलाकों में बिजली कटौती और जलजमाव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं. वहीं कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.

