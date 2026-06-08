मोबाइल में पेपर सर्च करते पकड़ा गया

हालांकि, उसकी यह चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी. परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद, सचिन बहाने से टॉयलेट की तरफ गया. वहां जाकर उसने मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर पेपर सर्च करने लगा. इसी बीच परीक्षा केंद्र में मुस्तैद पुलिसकर्मियों की नजर उसकी संदिग्ध हरकतों पर पड़ गई. शक होने पर जब पुलिस टीम बाथरूम के अंदर पहुंची, तो सचिन को रंगे हाथों मोबाइल पर नकल की कोशिश करते हुए दबोच लिया गया. जैसे ही इस मुन्ना भाई के पकड़े जाने की खबर फैली, सर्वाेदय इंटर कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया.