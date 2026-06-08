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UP Police Constable Bharti Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में प्रशासन ने सुरक्षा और चेकिंग के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे, इसके बावजूद हापुड़ के पिलखुवा में एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पुलिस की कड़ी सुरक्षा और सघन चेकिंग को धता बताकर अपने साथ मोबाइल फोन ले जाने में कामयाब हो गया. अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र के अंदर बाथरूम में मोबाइल फोन पर प्रश्नपत्र को हल करने के लिए सवाल ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे चेकिंग टीम ने दबोच लिया.
पिलखुवा में पकड़ा गया मुन्ना भाई
जानकारी के अनुसार, पिलखुवा के सर्वाेदय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जुटी थी. नियमों के मुताबिक, गेट पर हर एक छात्र की बेहद बारीकी से तलाशी ली जा रही थी. इससे कोई भी अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर न ले जा सके. इसी बीच अमरोहा का रहने वाला सचिन नाम का एक युवक परीक्षा केंद्र पर पहुंचा और उसने पुलिसकर्मियों को ऐसा चकमा दिया कि मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा घेरे को पार करते हुए वो अपना मोबाइल फोन लेकर चुपचाप क्लासरूम तक पहुंच गया.
मोबाइल में पेपर सर्च करते पकड़ा गया
हालांकि, उसकी यह चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी. परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद, सचिन बहाने से टॉयलेट की तरफ गया. वहां जाकर उसने मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर पेपर सर्च करने लगा. इसी बीच परीक्षा केंद्र में मुस्तैद पुलिसकर्मियों की नजर उसकी संदिग्ध हरकतों पर पड़ गई. शक होने पर जब पुलिस टीम बाथरूम के अंदर पहुंची, तो सचिन को रंगे हाथों मोबाइल पर नकल की कोशिश करते हुए दबोच लिया गया. जैसे ही इस मुन्ना भाई के पकड़े जाने की खबर फैली, सर्वाेदय इंटर कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया.
अमरोहा का रहने वाला है आरोपी
पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए कि आखिर इतनी चेकिंग के बाद भी मोबाइल अंदर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आनन-फानन में मौके पर पहुंच गए. फिलहाल आरोपी सचिन को हिरासत में ले लिया गया है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है कि परीक्षार्थी सचिन (अनुक्रमांक 4500701221) पुत्र छज्जू सिंह निवासी जनपद अमरोहा से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. वहीं, ड्यूटी पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.