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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी चूक! बाथरूम में मोबाइल से पेपर हल कर रहा था 'मुन्ना भाई' दो दरोगा सहित छह निलंबित

UP Police Constable Bharti Exam: हापुड़ के परीक्षा केंद्र में एक परीक्षार्थी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर अंदर मोबाइल लेकर घुस गया. बॉथरूम में पेपर सर्च करते दौरान उसे दबोच लिया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 08, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:15 PM IST
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी चूक! बाथरूम में मोबाइल से पेपर हल कर रहा था 'मुन्ना भाई' दो दरोगा सहित छह निलंबित
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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