Ghaziabad Encounter: दिल्ली-NCR में दहशत फैलाने वाले शातिर लुटेरे गिरफ्तार; मुठभेड़ के बाद करण और शाहरुख पहुंचे अस्पताल

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वैभव शर्मा/Ghaziabad Encounter: जिले के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. दोनों ओर से हुई फायरिंग में दो शातिर स्नैचर पैर में गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी दिल्ली-एनसीआर में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे.
पुलिस को देखते ही बाइक मोड़कर भागे, की फायरिंग
घटना पांच-छह की पुलिया के पास की है। पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक बिना नंबर की पैशन प्रो बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखे. पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे बाइक मोड़कर भागने लगे. इसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई.
12 से ज्यादा मुकदमों का आरोपी करण और शाहरुख गिरफ्तार
पूछताछ में घायल बदमाशों की पहचान करण उर्फ कान्हा और शाहरुख के रूप में हुई है. करण उर्फ कान्हा पर पहले से एक दर्जन (12) से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. शाहरुख पर चोरी और स्नैचिंग के करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं.
बरामदगी और पुलिस का बयान
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस,पीली धातु का एक टुकड़ा (स्नैचिंग की ज्वैलरी) बरामद किया है. 1 बिना नंबर प्लेट की पैशन प्रो बाइक बरामद की है.
ACP सूर्यबली मौर्य ने कहा कि "चेकिंग के दौरान संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया था. बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं. जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए हैं. इनके आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं और दिल्ली-एनसीआर की अन्य वारदातों के सिलसिले में पूछताछ जारी है।"
15 हजार का इनामी गिरफ्तार
यूपी के फिरोजाबाद में एक ज्वैलर्स की दुकान से हुई सोने की चेन लूट का पुलिस ने महज 20 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी ईशू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
वहीं घटना में शामिल 15 हजार के इनामी आरोपी अभिषेक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा. पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है उसका जिला अस्पताल में इलाज किया गया है मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास से लूटा गया सामान व टाटा नेक्सॉन कार, 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी की माने तो "सिरसागंज में पीपी ज्वेल्स की दुकान से हुई सोने की चेन की लूट का 20 घंटे के भीतर अनावरण किया गया है. एक अभियुक्त को पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि 15 हजार के इनामी मुख्य आरोपी अभिषेक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लूटी गई चेन, अवैध असलहा और घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।"
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