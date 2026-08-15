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Ghaziabad Encounter: दिल्ली-NCR में दहशत फैलाने वाले शातिर लुटेरे गिरफ्तार; मुठभेड़ के बाद करण और शाहरुख पहुंचे अस्पताल

Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चल रही चेकिंग के दौरान पुलिस की दो संदिग्ध बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 15, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:14 AM IST
Ghaziabad Encounter: दिल्ली-NCR में दहशत फैलाने वाले शातिर लुटेरे गिरफ्तार; मुठभेड़ के बाद करण और शाहरुख पहुंचे अस्पताल
Image Credit: Ghaziabad News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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