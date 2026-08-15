Ghaziabad Encounter: दिल्ली-NCR में दहशत फैलाने वाले शातिर लुटेरे गिरफ्तार; मुठभेड़ के बाद करण और शाहरुख पहुंचे अस्पताल

​वहीं घटना में शामिल 15 हजार के इनामी आरोपी अभिषेक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा. पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है उसका जिला अस्पताल में इलाज किया गया है मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास से लूटा गया सामान व टाटा नेक्सॉन कार, 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी की माने तो "सिरसागंज में पीपी ज्वेल्स की दुकान से हुई सोने की चेन की लूट का 20 घंटे के भीतर अनावरण किया गया है. एक अभियुक्त को पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि 15 हजार के इनामी मुख्य आरोपी अभिषेक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लूटी गई चेन, अवैध असलहा और घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।"