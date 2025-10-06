फतेहगढ़-झांसी में 4 बदमाश गिरफ्तार, गाजियाबाद थाने में बदमाशों ने खाई सुधरने की कसमें

Abdul/Arun/Piyush/operation langda: फर्रुखाबाद जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में सोमवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. यह मुठभेड़ करनपुर–जसमई मार्ग पर स्थित सुमनलता डिग्री कॉलेज के पास हुई, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया. जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश महाराज सिंह उर्फ पप्पू और भारत सिंह के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी केशराम पाल उर्फ पुत्तन सकुशल पकड़ा गया.

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह 23 सितंबर को न्यामतपुर गांव में ऑटो चालक पुष्पेंद्र को गोली मारने की वारदात में शामिल था. सोमवार को आरोपी उसी घटना से जुड़े पैसों की लेनदेन करने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया, बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस की सटीक जवाबी कार्रवाई में वे दबोच लिए गए.

हथियारों की बड़ी बरामदगी

पुलिस ने मौके से दो देशी तमंचे 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, तीन जिंदा और एक खोखा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया. घायल बदमाशों को सीएचसी नवाबगंज से प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है.मुख्य आरोपी महाराज सिंह उर्फ पप्पू के खिलाफ फतेहगढ़ और मऊदरवाजा थानों में पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं जिनमें डकैती (धारा 395, 397), हत्या का प्रयास (307) और आर्म्स एक्ट शामिल हैं. अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

झांसी में भी पुलिस और बदमाश आमने-सामने

वहीं, झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा से करगुवा जाने वाले कच्चे रास्ते पर भी सोमवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दीपक नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया.पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया.

सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम के अनुसार, दीपक जुलाई में कोछाभाँवर इलाके में हुई एक करोड़ रुपये की चोरी में शामिल था. उस समय वह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था, जबकि उसके दो साथी पकड़े गए थे. आज की मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बाइक और चोरी के सोने-चांदी के गहने बरामद किए गए हैं।

अपराध पर सटीक प्रहार

फतेहगढ़ और झांसी की इन दो मुठभेड़ों ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है. लगातार हो रही मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों से यह संदेश साफ है.

गाजियाबाद मे सरकार का खौफ, दो दर्जन बदमाशों ने खाई सुधार की कसम

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब लोनी में साफ दिख रहा है. कभी लूट और स्नैचिंग की वारदातों से इलाके में दहशत फैलाने वाले अपराधी अब थाने में हाथ जोड़कर अपराध छोड़ने की कसम खा रहे हैं. लोनी पुलिस ने 29 बदमाशों को तलब किया, जिनमें से 22 ने अपराध का रास्ता छोड़ने की शपथ ली.पुलिस ने बताया कि यह “सुधारो नहीं तो दंड पाओ” नीति का हिस्सा है. बाकी 7 अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सरकार का सख्त रुख अब अपराधियों में खौफ और सुधार की लहर ला रहा है.