Ghaziabad Encounter: “माफ कर दो बाबूजी…गोली लगते ही गिड़गिड़ाया चैन स्नैचर", विजयनगर पुलिस ने दबोचा
UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने गाजियाबाद से दो बदमाशों को अरेस्ट किया है. ये चोरी, चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल थे.

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:41 AM IST
UP Encounter
पीयुष गौड़/गाजियाबाद: गाज़ियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस और बदमाशों के बीच बीती देर रात मुठभेड़ हुई जिसमें बुजुर्ग महिला से चैन स्नेचिंग करने वाले दो शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए. मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया.  घायल बदमाश ने गिरफ़्तारी के बाद पुलिस से गुहार लगाता नजर आया “मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो गई।” यह वही बदमाश है जिसने अपने साथी के साथ मिलकर 23 अगस्त को प्रताप विहार क्षेत्र में एसएसके स्कूल रामलीला ग्राउंड के पास पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला से गले की चैन छीन ली थी.

कहां हुई मुठभेड़
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 28 अगस्त 2025 की रात विजयनगर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर भागने लगे.  पीछा करने पर उनकी बाइक सीएचएसपी स्कूल के पास अनियंत्रित होकर गिर गई. पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया.

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान साबिद पुत्र उजालुद्दीन निवासी मुगलगार्डन मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष और अंशु पुत्र मुकेश हलवाई निवासी शंकरपुरी सेक्टर-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है. घायल बदमाश साबिद को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कब्जे से क्या हुआ बरामद
पुलिस ने इनके कब्जे से एक पीली धातु की चैन, 5500 रुपये नकद, चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा .315 बोर तथा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.  पूछताछ में बदमाशों ने खुलासा किया कि वे एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी कर वारदातों को अंजाम देते थे और लोगों से चैन, पर्स और मोबाइल छीनकर बेच देते थे. 

एसीपी कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि विजयनगर पुलिस टीम की सक्रियता से लूट व चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

UP Encounter: यूपी के इन तीन शहरों में बदमाशों के साथ मुठभेड़, कई आरोपियों का हाफ एनकाउंटर
 

 

;