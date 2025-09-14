UP Encounter: ललितपुर में हत्त्यारोपी हुआ लंगड़ा, गाजियाबाद से कुख्यात शहबाज एनकाउंटर में गिरफ्तार
UP Encounter: ललितपुर में हत्त्यारोपी हुआ लंगड़ा, गाजियाबाद से कुख्यात शहबाज एनकाउंटर में गिरफ्तार

UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने मेरठ, वाराणसी , ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर किए हैं. जानिए कहां-कहां पर हुए एनकाउंटर.. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:07 AM IST
UP Encounter
अमित सोनी/UPEncounter: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है.लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने  ललितपुर,गाजियाबाद में अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए.

ललितपुर में दूसरे दिन भी ऑपरेशन लंगड़ा 
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पुलिस टीम ने लगातार दूसरे दिन भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हुये एक हत्त्यारोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार , हत्त्यारोपी के एक पैर में लगी गोली है. आरोपी को इलाज के लिये जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. सदर कोतवाली पुलिस टीम ने हत्त्यारोपी सोनू सेन को मुठभेड़ के बाद  गिरफ्तार किया.

अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह द्वारा बताया गया कि 4 सितंबर की रात को सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुड़वार रोड पर पीतांबरा ग्रेनाइट में नेहरू नगर निवासी अनिल रेकयवार का शव मिला था.  जिसकी हत्त्या सोनू सेन द्वारा गला दबाकर और पत्थरों से कुचलकर कर दी थी, जिस अंधे हत्त्याकांड के खुलासे में पुलिस टीम लगी हुई थी. पुलिस टीम ने हत्त्यारोपी को सोनू सेन को देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. जबाबी कार्यवाही में आरोपी के एक पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया जिसे इलाज के लिये जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

कुख्यात शहबाज एनकाउंटर में गिरफ्तार
गाजियाबाद में इन्दिरापुरम पुलिस ने कुख्यात शहबाज को एनकाउंटर में अरेस्ट किया है जिसको दौड़ाकर पैर में गोली मारी है. यह गैंग 30 से 40 महिलाओं से पिछले समय में लगातार लूट कर चुका है.  लूट के बाद ज्वेलरी को दिल्ली में एक सराफ के यहां पर बेच देते थे, उसके बाद पैसों का बंटवारा कर लेते थे. 

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शहबाज पर दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा में लूट व चोरी के मुकदमे दर्ज हैं. इसके दूसरे साथियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, पुलिस को मौके से एक तमंचा एक कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है.

