UP Encounter: यूपी में बदमाशों पर पुलिस का कहर, नोएडा-गाजियाबाद से सहारनपुर तक मुठभेड़ों में ढेर

UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर एनकाउंटर किए हैं.
Trending Photos
UP Encounter: उत्तर प्रदेश में देर रात तीन अलग-अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन कुख्यात अपराधी घायल हुए और उनके साथी फरार हो गए. पुलिस ने घायलों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में दबिशें जारी हैं.
गाजियाबाद (इंदिरापुरम)
इंदिरापुरम थाना पुलिस ने हिण्डन नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान आमिर कुरैशी (27 वर्ष) नाम के शातिर बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया. आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहा था. उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई. आमिर पर लूट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट समेत करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.
नोएडा (थाना 58, सेक्टर-62)
थाना 58 पुलिस चेकिंग के दौरान मोबाइल स्नैचर धीरेन्द्र उर्फ लम्बू को मुठभेड़ में घायल कर दबोचा. उसका साथी अमन मौके से फरार हो गया. धीरेन्द्र ने खुलासा किया कि वे दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल और नकदी लूटकर बेचते थे. बरामद बाइक दिल्ली से चोरी की गई थी.
सहारनपुर (थाना गागलहेड़ी)
थाना गागलहेड़ी पुलिस ने ग्राम बलियाखेड़ी मार्ग पर मुठभेड़ में रमजान उर्फ रमजानी को घायल कर गिरफ्तार किया. वह गैंगस्टर एक्ट और चोरी के मामलों में फरार चल रहा था. मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई. उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.
और पढे़ं: बरेली में फर्जी क्लीनिक पर महिला की मौत, संचालक समेत कई पर FIR