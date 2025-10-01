UP Encounter: नवरात्रि में गाजियाबाद से सुल्तानपुर तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर, इनामी व तस्कर समेत कई शातिर दबोचे गए

UP Encounter News: उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है. बीते 24 घंटे में कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दर्जनों कुख्यात अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए. सभी घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गाजियाबाद में मोबाइल लूटकांड का खुलासा

गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस और महिला मिशन शक्ति टीम ने मोबाइल लूटकांड का पर्दाफाश कर शातिर स्नैचर राहुल उर्फ काला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया. आरोपी के पास से लूटा हुआ मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए. उसके खिलाफ दिल्ली और गाजियाबाद में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

संभल में 25 हजार का इनामी गौ-तस्कर गिरफ्तार

संभल के असमोली क्षेत्र में पुलिस ने 25 हजार के इनामी कुख्यात गौ-तस्कर अरशद को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया. पुलिस की गोली से घायल अरशद कई जिलों में वांटेड था. उसके खिलाफ संभल में 6 और कुशीनगर में 2 केस दर्ज हैं.

प्रतापगढ़ में पुलिस का ‘ऑपरेशन लंगड़ा’

प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने आधी रात मुठभेड़ में बदमाश प्रेम कुमार उर्फ हितेश को पकड़ लिया. पुलिस की गोली से घायल बदमाश के पास से 278 ग्राम स्मैक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए. आरोपी पर गैंगस्टर, डकैती और विस्फोटक अधिनियम जैसे संगीन मामले दर्ज हैं.

बुलंदशहर में शातिर आबिद पकड़ा गया

सिकंदराबाद थाना पुलिस ने ग्राम एतमाद सराय निवासी शातिर बदमाश आबिद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया. उसके पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस मिले. आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए.

सुल्तानपुर नें 6 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

सुल्तानपुर के कादीपुर थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना के 6 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों अंकित सिंह और राहुल राजपूत को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. दोनों के पैर में गोली लगी है. इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

