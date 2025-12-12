Advertisement
बुलंदशहर में बढ़ेगी रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी! अनुपशहर- पहासू तक जाएंगी सरकारी बसें, डग्गामार वाहनों से मिलेगा छुटकारा

Bulandshahr Roadways Bus: यूपी रोडवेज ने बुलंदशहर के ग्रामीण इलाकों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला किया है. इसी कड़ी में अब बुलंदशहर से पहासू और अनुपशहर तक के लिए रोडवेज बसें चलेंगी, जिससे ग्रामीणों को टेंपो और डग्गामार वाहनों से छुटकारा मिलेगा.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 12, 2025, 02:08 PM IST
बुलंदशहर में बढ़ेगी रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी! अनुपशहर- पहासू तक जाएंगी सरकारी बसें, डग्गामार वाहनों से मिलेगा छुटकारा

Bulandshahr: बुलंदशहर जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए लंबे समय से उठ रही बस सेवा की मांग अब पूरी होने जा रही है. परिवहन निगम ने शिकारपुर–पहासू और शिकारपुर–अनूपशहर मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है. इन दोनों रूटों पर अभी तक सरकारी बसों के न चलने से रोजाना सफर करने वाले ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.  

नए बस रुटों पर बस सेवा के लिए सर्वे शुरू
नए रूटों पर बस सेवा शुरू करने से पहले परिवहन निगम गांवों का विस्तृत सर्वे करा रहा है. सर्वे के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन गांवों में स्टॉपेज बनाए जाएंगे, ताकि टिकट वेडिंग मशीन में इन स्टॉप्स को अपडेट कर बस संचालन को औपचारिक रूप से लागू किया जा सके.  फिलहाल यहां के यात्री टेम्पो, निजी वाहनों और डग्गामार गाड़ियों के सहारे ही सफर करने को मजबूर हैं. 

नए रूट पर रोडवेज बसों की टाइमिंग और कितने फेरे
स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए आखिरकार निगम ने कदम बढ़ाया है. बुलंदशहर डिपो के एआरएम परमानंद के अनुसार दोनों मार्गों पर बस संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और सर्वेक्षण अंतिम चरण में है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्रत्येक रूट पर एक-एक बस चलाई जाएगी, जो सुबह और शाम दो फेरों में यात्रियों को सेवाएं देंगी. 

सवारियों की संख्या बढ़ने पर आगे इन रूटों का विस्तार किया जाएगा. योजना के अनुसार, शिकारपुर–अनूपशहर रूट की बस को बुलंदशहर तक बढ़ाया जाएगा, जबकि शिकारपुर–पहासू रूट की बस को खुर्जा होते हुए बुलंदशहर तक अप-डाउन कराया जाएगा. इससे न केवल यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन मिलेगा, बल्कि इन क्षेत्रों की बड़ी आबादी सीधे जिला मुख्यालय और प्रमुख कस्बों से जुड़ सकेगी.

ग्रामीणों का कहना है कि यह बस सेवा शुरू होने से उन्हें रोजाना की यात्रा में काफी आराम मिलेगा और किराया भी किफायती पड़ेगा. लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होने की उम्मीद में गांवों में खुशी का माहौल है. परिवहन निगम का यह कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और हजारों लोगों को राहत पहुंचाएगा. 

