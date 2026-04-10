यूपी मतदाता सूची का 'महा-अपडेट', गाजियाबाद से जौनपुर तक.. इन 5 जिलों में बढ़े सबसे ज्यादा वोटर

UP Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13,39,84,792 पहुंच गई है, जो पिछले मसौदा सूची की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है. इस महा-अपडेट ने न सिर्फ आंकड़ों में उछाल दिखाया है, बल्कि युवाओं और महिला मतदाताओं की भागीदारी भी मजबूत होती नजर आ रही है.

जानें मतदाताओं का पूरा गणित

दरअसल, जो आकड़ा आया है. पुरुष आगे है वही महिलाएं भी तेजी से बढ़ीं है. अंतिम सूची के अनुसार

पुरुष मतदाता: 7,30,71,061 (54.54%)

महिला मतदाता: 6,09,09,525 (45.46%)

तृतीय लिंग मतदाता: 4,206 (0.01% से कम)

जेंडर रेशियो अब 834 हो गया है, जिसमें 10 अंकों का सुधार दर्ज किया गया है. यह संकेत देता है कि महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

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84 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े

इस मसौदा सूची के मुकाबले अंतिम सूची में कुल 84,28,767 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है. इसमें

42,27,902 पुरुष मतदाता बढ़े

42,00,778 महिला मतदाता बढ़ीं

87 तृतीय लिंग मतदाता जुड़े

यह आंकड़े बताते हैं कि मतदाता पंजीकरण अभियान का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है.

18-19 आयु वर्ग में बड़ा उछाल

इस बार के मतदाता सूचि में युवाओं की भी एंट्री जोरदार हुई है. राज्य में 18-19 आयु वर्ग के 17,63,360 मतदाता शामिल हैं, जो कुल का 1.32% है. इस वर्ग में अकेले 14,29,379 नए मतदाता जुड़े हैं, जो आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा बढ़े मतदाता

मतदाता संख्या में सबसे अधिक वृद्धि वाले टॉप 5 जनपद इस प्रकार हैं. देखें

प्रयागराज – 3,29,421

लखनऊ – 2,85,961

बरेली – 2,57,920

गाजियाबाद – 2,43,666

जौनपुर – 2,37,590

इन जिलों में तेजी से बढ़ती आबादी और जागरूकता अभियान इसका प्रमुख कारण माने जा रहे हैं

टॉप 5 विधानसभा सीटें जहां सबसे ज्यादा बढ़े वोटर

विधानसभा स्तर पर भी कई सीटों पर बड़ा उछाल देखने को मिला

साहिबाबाद – 82,898

जौनपुर – 56,118

लखनऊ पश्चिम – 54,822

लोनी – 53,679

फिरोजाबाद – 47,757

इन सीटों पर बढ़ती मतदाता संख्या राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है.

चुनावी तस्वीर बदलने के संकेत

यूपी की इस नई मतदाता सूची ने साफ कर दिया है कि राज्य में लोकतंत्र की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है. खासकर युवाओं और महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी आने वाले चुनावों में नए समीकरण बना सकती है. यह ‘महा-अपडेट’ सिर्फ आंकड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य का भी संकेत है, जहां हर वोट पहले से ज्यादा अहम होने वाला है.

कैसे करें फाइनल वोटर लिस्ट चेक ?

फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप इसे आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. तरीका इस प्रकार है

1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://voters.eci.gov.in/ या https://electoralsearch.in/

2-Voter लिस्ट या Electoral Roll सेक्शन में जाएं.

3- अपना राज्य चुनें: Uttar Pradesh

4-रोल टाइप में Final Roll 2026 या SIR Final Roll 2026 सिलेक्ट करें.

5-अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर चुनें या अपना नाम, पिता/पति का नाम और उम्र डालकर सर्च करें.

6- PDF फॉर्मेट में सूची Download करें और अपने नाम की जांच करें

यहां देखें

सूची जारी होने के बाद नागरिक निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (ceouttarpradesh.nic.in) पर अपना नाम चेक कर सकेंगे.

उद्देश्य: इस अभियान का मुख्य लक्ष्य फर्जी नामों को हटाना, नए युवाओं के नाम जोड़ना और पते में सुधार करना था ताकि एक त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार हो सके.

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