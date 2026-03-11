Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3136996
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका: 1BHK और 2BHK की ई-नीलामी, दो मेट्रो स्टेशन और RRTS की शानदार कनेक्टिविटी

Affordable House in Ghaziabad: अगर आप एनसीआर में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के बीच सस्ते और किफायती घर का सपना देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद गाजियाबाद के वसुंधरा में आपके लिए किफायती और प्रीमियम दोनों तरह के घर खरीदने का शानदार मौका दे रहा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 11, 2026, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPAVP Flats
UPAVP Flats

Ghaziabad News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रॉपर्टी रेट के बीच घर खरीदने का सपना कई लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छा मौका लेकर आया है. गाजियाबाद की वसुंधरा योजना में परिषद प्रीमियम और किफायती दोनों तरह के फ्लैट्स की ई-नीलामी करने जा रहा है.

इस योजना के तहत हाई इनकम ग्रुप (HIG) के लिए 2BHK और लो इनकम ग्रुप (LIG) के लिए 1BHK फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पहले आयोजित ई-नीलामी में पर्याप्त बोली नहीं मिलने के कारण इन फ्लैट्स की दोबारा नीलामी कराई जा रही है. 

LIG 1BHK फ्लैट की जानकारी
वसुंधरा योजना में उपलब्ध LIG श्रेणी का 1BHK फ्लैट (प्रॉपर्टी नंबर 178/322) तीसरी मंजिल पर स्थित है. इस फ्लैट का कुल क्षेत्रफल 56.29 वर्ग मीटर है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 38.14 लाख रुपये रखी गई है, जबकि ई-नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस 38,24,500 रुपये तय किया गया है. नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदकों को 1,90,725 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी. यह फ्लैट सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध है.

Add Zee News as a Preferred Source

HIG 2BHK फ्लैट की जानकारी
वहीं हाई इनकम ग्रुप के लिए उपलब्ध 2BHK फ्लैट (प्रॉपर्टी नंबर 16A/311) दूसरी मंजिल पर स्थित है. इस फ्लैट का कुल क्षेत्रफल 134.99 वर्ग मीटर है. इसकी कुल कीमत लगभग 1.53 करोड़ रुपये तय की गई है. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 7.65 लाख रुपये की रजिस्ट्रेशन राशि जमा करनी होगी. 

बेहतरीन लोकेशन और कनेक्टिविटी
वसुंधरा योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार कनेक्टिविटी है. यहां से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन का वैशाली मेट्रो स्टेशन लगभग 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके अलावा रेड लाइन के मोहन नगर और अर्थला मेट्रो स्टेशन भी करीब 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं.

इसके साथ ही दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) यानी नमो भारत का साहिबाबाद स्टेशन भी वसुंधरा के कई सेक्टरों से मात्र 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-24 के जरिए भी यहां से आवागमन काफी आसान है. साहिबाबाद रेलवे जंक्शन लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जबकि आनंद विहार रेलवे टर्मिनस करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.  

महत्वपूर्ण तारीखें
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए टोकन राशि जमा करने की अवधि 12 मार्च 2026 तक रखी गई है, जबकि अंतिम ई-नीलामी 13 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. इच्छुक खरीदार योजना से जुड़ी सभी शर्तें और विस्तृत जानकारी यूपी आवास विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में सड़कों की धूल पर अब 'वाटर स्ट्राइक', हिंडन एयरपोर्ट रोड बनेगी हाई-टेक क्लीन एयर कॉरिडोर

TAGS

Ghaziabad latest newsUPAVP

Trending news

Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका: मेट्रो के पास आवास विकास की शानदार स्कीम
Amroha News
मिडिल ईस्ट में लड़ाई...यूपी में गैस के लिए एजेंसियों पर टूट पड़े लोग
Ghaziabad latest news
हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत, जानिये क्या है ये मौलिक अधिकार
dehradun news
उत्तराखंड में 20 साल में बिना बजट प्रावधान के 56 हजार करोड़ रुपये खर्च
Azamgarh news
प्रेमी से शादी की जिद में हाईवोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ी किशोरी, समझाने पर उतरी
dehradun news
उत्तराखंड बजट सत्र का तीसरा दिन, आज सदन में 11 विधेयकों पर होगी चर्चा
Hapur baby swap
बधाई हो! बेटा हुआ है...बंटवा दिए लड्डू, कपड़े बदलने पर परिजनों के उड़ गए होश
kannauj accident
कन्नौज और शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की दर्दनाक मौत; कई की हालत गंभीर
bsp district president arrest
लोन दिलाने के नाम पर '50 हजार की डील', CBI ने बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को दबोचा
uttarakhand weather update
उत्तराखंड के मौसम में बड़ा उलटफेर, इन 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट