गाजियाबाद में सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका: 1BHK और 2BHK की ई-नीलामी, दो मेट्रो स्टेशन और RRTS की शानदार कनेक्टिविटी

Affordable House in Ghaziabad: अगर आप एनसीआर में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के बीच सस्ते और किफायती घर का सपना देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद गाजियाबाद के वसुंधरा में आपके लिए किफायती और प्रीमियम दोनों तरह के घर खरीदने का शानदार मौका दे रहा है.
Ghaziabad News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रॉपर्टी रेट के बीच घर खरीदने का सपना कई लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छा मौका लेकर आया है. गाजियाबाद की वसुंधरा योजना में परिषद प्रीमियम और किफायती दोनों तरह के फ्लैट्स की ई-नीलामी करने जा रहा है.
इस योजना के तहत हाई इनकम ग्रुप (HIG) के लिए 2BHK और लो इनकम ग्रुप (LIG) के लिए 1BHK फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पहले आयोजित ई-नीलामी में पर्याप्त बोली नहीं मिलने के कारण इन फ्लैट्स की दोबारा नीलामी कराई जा रही है.
LIG 1BHK फ्लैट की जानकारी
वसुंधरा योजना में उपलब्ध LIG श्रेणी का 1BHK फ्लैट (प्रॉपर्टी नंबर 178/322) तीसरी मंजिल पर स्थित है. इस फ्लैट का कुल क्षेत्रफल 56.29 वर्ग मीटर है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 38.14 लाख रुपये रखी गई है, जबकि ई-नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस 38,24,500 रुपये तय किया गया है. नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदकों को 1,90,725 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी. यह फ्लैट सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध है.
HIG 2BHK फ्लैट की जानकारी
वहीं हाई इनकम ग्रुप के लिए उपलब्ध 2BHK फ्लैट (प्रॉपर्टी नंबर 16A/311) दूसरी मंजिल पर स्थित है. इस फ्लैट का कुल क्षेत्रफल 134.99 वर्ग मीटर है. इसकी कुल कीमत लगभग 1.53 करोड़ रुपये तय की गई है. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 7.65 लाख रुपये की रजिस्ट्रेशन राशि जमा करनी होगी.
बेहतरीन लोकेशन और कनेक्टिविटी
वसुंधरा योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार कनेक्टिविटी है. यहां से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन का वैशाली मेट्रो स्टेशन लगभग 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके अलावा रेड लाइन के मोहन नगर और अर्थला मेट्रो स्टेशन भी करीब 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं.
इसके साथ ही दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) यानी नमो भारत का साहिबाबाद स्टेशन भी वसुंधरा के कई सेक्टरों से मात्र 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-24 के जरिए भी यहां से आवागमन काफी आसान है. साहिबाबाद रेलवे जंक्शन लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जबकि आनंद विहार रेलवे टर्मिनस करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
महत्वपूर्ण तारीखें
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए टोकन राशि जमा करने की अवधि 12 मार्च 2026 तक रखी गई है, जबकि अंतिम ई-नीलामी 13 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. इच्छुक खरीदार योजना से जुड़ी सभी शर्तें और विस्तृत जानकारी यूपी आवास विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.
