बुलंदशहर में शाकाहारी भोजन में हड्डी मिलने पर बवाल, होटल बना अखाड़ा

बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नामी होटल में खाने के दौरान शाकाहारी भोजन में हड्डी निकलने पर विवाद इतना बढ़ गया कि वह हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. शहर के व्यस्त चौराहे पर स्थित होटल के अंदर जमकर लात-घूंसे चले और होटल युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

खाने की मेज से मारपीट

दरअसल, यह घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के काले आम चौराहे स्थित एक मशहूर नॉनवेज होटल की है. जानकारी के अनुसार, कुछ ग्राहक होटल में भोजन करने पहुंचे थे. उन्होंने शाकाहारी (वेज) ऑर्डर दिया था, लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, ग्राहकों का आरोप है कि उन्हें खाने में हड्डी का टुकड़ा मिला. इसी बात को लेकर ग्राहकों और होटल के कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

होटल के अंदर हुई यह मारपीट किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी. वायरल हो रहे घटनाक्रम के अनुसार, दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे और थप्पड़ चले. मेज-कुर्सियां इधर-उधर फेंकी जाने लगीं और होटल में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. होटल स्टाफ और ग्राहकों के बीच हुई इस पूरी भिड़ंत की लाइव तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

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होटल मालिक का आरोप

मामले में एक नया मोड़ तब आया जब होटल मालिक ने इस पूरी घटना को एक सोची-समझी साजिश करार दिया. होटल मालिक का आरोप है कि उनके पड़ोसी दुकानदार ने रंजिश के चलते कुछ लोगों को भेजकर यह विवाद खड़ा करवाया है. मालिक के अनुसार, उनके होटल की छवि खराब करने और कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए शाकाहारी भोजन में जानबूझकर हड्डी मिलने का ड्रामा रचा गया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वास्तव में खाने में हड्डी निकली थी या यह केवल विवाद शुरू करने का एक बहाना था. इस घटना के बाद से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है और होटल के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है.

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