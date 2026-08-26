/‘चवन्नी’ वाले बयान से गरमाई यूपी की सियासत, जयंत चौधरी के समर्थन में गाजियाबाद में पोस्टर वार; आरक्षण पर भी आमने-सामने अखिलेश-जयंत

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SP vs RLD/UP poster war: उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है. कभी सहयोगी रहे दोनों नेताओं के बीच शुरू हुआ विवाद अब ‘चवन्नी’, जाट समाज, आरक्षण और पीडीए जैसे मुद्दों तक पहुंच गया है. इस बीच गाजियाबाद में पोस्टर वार ने सियासी माहौल और गरमा दिया है.
गाजियाबाद में लगे विवादित पोस्टर
गाजियाबाद के रमते राम रोड पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें अखिलेश यादव को निशाना बनाया गया है. पोस्टर में जयंत चौधरी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इसमें ‘जयंत चौधरी चवन्नी थे’ जैसे शब्द लिखे गए हैं. इसके साथ ही ब्राह्मण, वैश्य और स्वर्ण समाज को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई है.
हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं. स्थानीय स्तर पर भी इसे लेकर चर्चा तेज है. पोस्टर सामने आने के बाद यह विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी से निकलकर सड़कों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है.
‘चवन्नी’ पर जयंत का अखिलेश पर पलटवार
विवाद की शुरुआत अखिलेश यादव के एक बयान से हुई. अखिलेश ने कहा था, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी लोग छोड़कर चले गए. राजनीतिक तौर पर इसे जयंत चौधरी पर निशाना माना गया. इसके बाद जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला.
जयंत ने कहा कि अगर सियासी लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने थे तो उनका नाम लेकर बोल देते, लेकिन जाट समाज को निशाना बनाना और उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है. उन्होंने इसे अहंकार बताया और कहा कि ऐसा व्यवहार राजनीतिक पतन की निशानी है.
जयंत ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कई सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा कि सपा को राष्ट्रीय लोकदल की सीटों की चिंता है, लेकिन अपनी सीटों की नहीं. उन्होंने गन्ना किसानों, देश की ऊर्जा स्वतंत्रता और दूसरे मुद्दों को लेकर भी अखिलेश की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए.
आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश का हमला
वहीं, अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है. अखिलेश के मुताबिक आरक्षण पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समाज का बुनियादी अधिकार है. उन्होंने कहा कि कभी क्रीमीलेयर तो कभी आरक्षण की समीक्षा और सुधार जैसे शब्दों के जरिए इस मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की जाती है. अखिलेश ने साफ कहा कि आरक्षण किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है और यह अधिकार बना रहना चाहिए.
पश्चिमी यूपी पर सबकी नजर
अखिलेश और जयंत के बीच बढ़ती बयानबाजी का सीधा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है. जाट समाज पश्चिमी यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है. जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने के बाद भाजपा गठबंधन ने जाट मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है.
दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति के जरिए पिछड़े, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को सपा के साथ जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बढ़ता टकराव सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की सियासी जमीन से भी जुड़ा माना जा रहा है.
आगे और बढ़ सकता है विवाद
गाजियाबाद में पोस्टर लगने के बाद यह विवाद और बढ़ने की संभावना है. फिलहाल पोस्टर लगाने वालों की पहचान सामने नहीं आई है, लेकिन इतना साफ है कि अखिलेश और जयंत के बीच शुरू हुई जुबानी जंग ने पश्चिमी यूपी का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है.