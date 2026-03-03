Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3129163
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में सड़कों की धूल पर अब 'वाटर स्ट्राइक', हिंडन एयरपोर्ट रोड बनेगी हाई-टेक क्लीन एयर कॉरिडोर

Ghaziabad News: गाजियाबाद में सड़कों पर उड़ती धूल की वजह से लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन नई मुहिम शुरू करने जा रहा है. यह नई मुहिम तकनीक और सौंदर्य का अद्भुत संगम होगी, जिसकी शुरुआत हिंडन एयरपोर्ट रोड से होगी. क्या है ये नई तकनीक और प्लान आइये जानते हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 03, 2026, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Water Sprinkles
Water Sprinkles

Ghaziabad: गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण और सड़कों के किनारे उड़ती धूल से निपटने के लिए नगर निगम ने अब तकनीक और सौंदर्य का अनोखा संगम तैयार किया है. ‘वॉटर स्ट्राइक’ नाम से शुरू की जा रही इस पहल के तहत हिंडन एयरपोर्ट रोड पर अत्याधुनिक वॉटर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया जाएगा. करीब दो करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना हवा में मौजूद धूल कणों को नियंत्रित करने के साथ-साथ सड़क की खूबसूरती भी बढ़ाएगी. 

हापुड़ रोड पर हुआ सफल ट्रायल
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, हापुड़ रोड पर किए गए ट्रायल के सकारात्मक परिणामों के बाद इस योजना का विस्तार किया जा रहा है. अब हिंडन एयरपोर्ट से नागद्वार और हिंडन से सिकंदरपुर तक के व्यस्त मार्ग को इस सिस्टम से कवर करने की तैयारी है. इन रास्तों पर दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है, जिससे धूल प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी रहती है. 

कैसे काम करेगी नई तकनीक
इस नई व्यवस्था के तहत स्ट्रीट लाइट के खंभों पर विशेष रूप से डिजाइन की गई स्कल्प्जर आर्ट कलाकृतियां लगाई जाएंगी. इन कलाकृतियों के भीतर मिस्ट स्प्रे नोजल फिट होंगे, जो बेहद बारीक पानी की फुहार छोड़ेंगे. ये फुहारें हवा में तैर रहे PM 10 और PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को अपने साथ जोड़कर भारी बना देंगी, जिससे वे जमीन पर बैठ जाएंगे और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

नई तकनीक पर विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक न केवल धूल नियंत्रण में सहायक है, बल्कि गर्मियों में सड़क किनारे तापमान को भी कुछ हद तक कम कर सकती है. इससे राहगीरों और आसपास के निवासियों को राहत मिलेगी. 

और भी जगह अपनाया जाएगा नया मॉडल
नगर निगम का कहना है कि शासन से स्वीकृत बजट का उपयोग आधुनिक पंपिंग सिस्टम, पाइपलाइन और कलात्मक ढांचे की स्थापना में किया जाएगा. यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो भविष्य में शहर के अन्य प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर भी ऐसे मिस्ट स्प्रे पोल लगाए जाएंगे. 

गाजियाबाद अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर ‘स्मार्ट प्रदूषण नियंत्रण’ की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. ‘वॉटर स्ट्राइक’ के जरिए शहर धूल पर सीधा प्रहार करने की तैयारी में है, जिससे साफ हवा और सुंदर सड़कों का सपना हकीकत बन सके. 

ये भी पढ़ें: मेरठ के बाद अब पश्चिमी यूपी के इन शहरों तक दौड़ेगी रैपिड रेल, घंटों का सफर मिनटों में, बनेंगे तीन नए कॉरिडोर

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

 

TAGS

Ghaziabad latest news

Trending news

Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में सड़कों की धूल पर अब 'वाटर स्ट्राइक', हिंडन एयरपोर्ट रोड बनेगी हाई-टेक
Uttarakhand Politics
बूथ मैनजमेंट को लेकर छिड़ी जुबानी जंग, कांग्रेस ने खड़ी की बूथ लेवल एजेंटों की फौज
UP BJP
होली बाद यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की आहट! पंकज चौधरी की नई टीम का होगा ऐलान
Lucknow latest news
होली को लेकर सरकारी अस्पताल अलर्ट, लखनऊ में खुली रहेंगी आपात सेवाएं, OPD रहेंगी बंद
Rae Bareli News
यूपी में यहां नहीं मनाई जाती होली, शोक में डूब जाते हैं 28 गांवों के लोग
gautambuddhanagar
यमुना सिटी में एंट्री टोल हटेगा! आदेश का पालन नहीं होने पर चलेगा बुलडोजर
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में पति-पत्नी के विवाद में साले की हत्या, जीजा ने कैंची घोंपकर किया कत्ल
Varanasi News
चंद्र ग्रहण से पहले शिव की शरण में भक्त, काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट तय समय पर बंद
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में बीएससी छात्र की चाकू मारकर हत्या! पारिवारिक विवाद बना मौत की वजह
Shamli news
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कहर: बुलेरो-बाइक की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत!