रील का शौक और हथियारों का जुनून... जानिए गाजियाबाद का 'जैद' कैसे बना ISI जासूस? पिता ने किया ये खुलासा

Ghaziabad Pakistani ISI Handler Zaid Khan /वैभव शर्मा: रील बनाने का शौक, हथियारों का जुनून और सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज पाने की चाह…कैसे एक 22 साल का युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकियों का मोहरा बन गया. तेलंगाना पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. आरोप है कि गाजियाबाद लोनी रूप नगर का रहने वाला जैद खान यूपी के मंत्रियों और नेताओं के मोबाइल नंबर जुटाकर पाकिस्तान भेज रहा था.

जैद खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हैदराबाद की मेडचल पुलिस ने 25 मई को 22 वर्षीय जैद खान उर्फ आदिला खान को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोगों के संपर्क में था. पुलिस के मुताबिक जैद ने इंटरनेट के जरिए यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं के मोबाइल नंबर खोजकर पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजे. गाजियाबाद का रहने वाला जैद सिर्फ चौथी क्लास तक पढ़ा है.

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

2021 में जैद कोलकाता गया और कपड़ा व्यापारी के यहां काम किया. बाद में गाजियाबाद लौटकर बैग हाउस में नौकरी करने लगा. इसी साल फरवरी में वह हैदराबाद पहुंचा, जहां अपने चचेरे भाई की मदद से एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जैद सोशल मीडिया पर खिलौना बंदूकों के साथ रील बनाता था. इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए वह हथियारों वाली वीडियो पोस्ट करता था.

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जैद पर कई टास्क पूरा करने के आरोप

इसी दौरान उसने गूगल पर असली हथियारों की जानकारी तलाशनी शुरू की. जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी दौरान उसकी पहचान ‘आबिद’ और ‘राणा हुसैन’ नाम के लोगों से हुई. दोनों कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंग और ISI समर्थित नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं. आरोप है कि इन्हीं लोगों ने जैद को कई टास्क दिए. अप्रैल में जैद ने प्रयागराज के एक व्यक्ति की लोकेशन शेयर की. इसके बाद गाजियाबाद में 'पाकिस्तानी डॉन आबिद' के पोस्टर लगाने का काम सौंपा गया. बदले में उसे पिस्तौल देने का लालच दिया गया था.

क्या है पुलिस का दावा?

सबसे चौंकाने वाला खुलासा 20 तारीख को हुआ, जब जैद को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीए का नंबर निकालने का टास्क मिला. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इंटरनेट पर सर्च कर यूपी के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर जुटाए और उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज दिया. जांच में यह भी सामने आया कि जैद व्हाट्सएप चैनलों और कट्टरपंथी सोशल मीडिया ग्रुप्स से जुड़ा था. पुलिस का दावा है कि वह लगातार हथियार मांग रहा था और 'इस्लाम के लिए लड़ने' जैसी बातें कर रहा.

क्या बोले जैद खान के पिता?

जब जी न्यूज की टीम लोनी के रूप नगर पहुंची और उन्होंने जैद खान के पिता दिलीप खान से बातचीत की. उन्होंने बताया कि मुझे सिर्फ तेलंगाना से फोन आया था. आपके लड़के को गिरफ्तार किया है. मैं गरीब हूं. मुझे कुछ नहीं पता. लोनी में 15 साल से मैं रह रहा हूं. किराए के मकान में वह तो जाहिल है, पढ़ा लिखा है नहीं. वो कैसे फंस गया? इस चक्कर में यूपी के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं. उसे माफ कर दो वो अभी दो महीने पहले गया था. पता नहीं कैसे वो चक्कर में पड़ गया. उसके पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है.

फिलहाल तेलंगाना पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं. सवाल ये है कि सोशल मीडिया और हथियारों के आकर्षण ने आखिर कैसे एक युवक को देश विरोधी नेटवर्क तक पहुंचा दिया.

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