'अगर हमें साथ रहना है तो इसे बीच से हटाना पड़ेगा'...फिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश

Horrific murder case revealed: गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:35 AM IST
Ghaziabad News
Ghaziabad News: थाना मसूरी पुलिस ने 7 अक्टूबर की रात रफीकाबाद फाटक जेल चौकी के पास हुए आसिफ हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक सनसनीखेज राज से पर्दा उठाया है.  पुलिस ने इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों (4 पुरुष, 1 महिला) को गिरफ्तार किया है, जिनमें मृतक की पत्नी अरसी उर्फ प्राची भी शामिल है.  पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन तमंचे और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जबकि दो अन्य आरोपी गुलफाम और दानिश फरार हैं.

कब की है पूरी घटना?
घटना 7 अक्टूबर की रात करीब 8:15 बजे की है, जब आसिफ उर्फ गुल्लू पुत्र अकबर, निवासी वार्ड नंबर 4, भडभूजे वाली गली, जुमा मस्जिद के पास, डासना थाना वेवसिटी, स्कूटी से जा रहा था. तभी रफीकाबाद फाटक के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी.  गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.  इस मामले में मृतक के भाई भूरे उर्फ अनवर ने रिहान, बिलाल, फरमान और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिस पर थाना मसूरी में मु.अ.सं. 337/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ.

मृतक का पुराना परिचित 
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी रिहान डासना की पुरानी पैठ में चिकन की दुकान चलाता है और मृतक आसिफ का पुराना परिचित था.  मार्च 2024 में आसिफ के जेल जाने के दौरान रिहान की नज़दीकी आसिफ की पत्नी अरसी उर्फ प्राची से बढ़ गई थी. दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए और उन्होंने साथ रहने की योजना बना ली. अप्रैल 2025 में जब आसिफ जमानत पर बाहर आया, तो उसे दोनों के रिश्ते की भनक लग गई. आसिफ ने पत्नी को रोक-टोक करनी शुरू कर दी और मोबाइल तक अपने पास रख लिया। इससे नाराज होकर अरसी ने रिहान से कहा कि “अगर हमें साथ रहना है तो इसे बीच से हटाना पड़ेगा।”

हत्या की साजिश रची
इसके बाद रिहान ने पहले अरसी को नशीली दवाइयां दीं ताकि वह आसिफ को ज़्यादा मात्रा में दे सके और वह मर जाए, पर योजना असफल रही.  जब यह कोशिश नाकाम रही, तो रिहान ने अपने साथियों बिलाल, जीशान, उवैश, गुलफाम और दानिश के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.  योजना के अनुसार, 7 अक्टूबर की शाम को सभी आरोपी रफीकाबाद फाटक के पास जमा हो गए.  अरसी ने रिहान को जानकारी दी कि आसिफ अपनी दूसरी पत्नी जूही से मिलने जा रहा है। जैसे ही आसिफ स्कूटी से वहां पहुंचा, रिहान, जीशान और उवैश ने उस पर 315 बोर के तमंचों से गोलियां बरसा दीं। आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी भाग निकले. 

पुलिस ने 9 अक्टूबर को रिहान पुत्र इलियास, बिलाल पुत्र कय्यूम, जीशान पुत्र असलम, उवैश पुत्र असरफ और अरसी उर्फ प्राची पत्नी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर धारा 3(5)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.  पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रिहान के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के 4 आपराधिक मुकदमे, जबकि उवैश के खिलाफ हत्या के प्रयास का एक मामला पहले से दर्ज है. अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. इस खुलासे में थाना मसूरी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही, जिसने तीव्र गति से साक्ष्य जुटाते हुए पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया और प्रेम संबंधों में पले इस खूनी खेल का अंत किया.

