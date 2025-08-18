Ghaziabad News: गाजियाबाद के थाना कविनगर में तैनात महिला दारोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई. ड्यूटी कर घर जाते समय रास्‍ते में अचानक कुत्‍ता आ गया. बाइक का संतुलन बिगड़ने से महिला दारोगा सड़क पर गिर गईं. सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद स्‍थानीय लोगों ने अस्‍पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्‍टरों ने दारोगा को मृत घोषित कर दिया. पुलिस महकमे में शोक की लहर है.

ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से कानपुर नगर की रहने वाली रिचा 2023 बैच की सब इंस्‍पेक्‍टर थीं. रिचा की वर्तमान तैनाती गाजियाबाद के कविनगर थाने में थी. जानकारी के मुताबिक, रिचा सोमवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद बुलेट से रात 2 बजे आवास लौट रही थीं. शास्‍त्री नगर के कोर्ट चौक पर अचानक सड़क पर कुत्‍ता आ गया. उसे बचाने के प्रयास में बुलेट का संतुलन बिगड़ गया और पास से गुजर रही कार से टकरा गई.

सिर पर आई गंभीर चोट

हादसे के बाद रिचा सड़क पर गिर गईं. राहगीरों ने उन्‍हें सर्वोदय अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. लोगों का कहना है कि हादसे के समय रिचा ने हेलमेट पहन रखा था. इसके बाद भी सिर में गंभीर चोट आ गई. रिचा की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है. बताया गया कि रिचा गाजियाबाद में अकेली रहती थीं. उनकी अभी शादी नहीं हुई थी. शव को पोस्‍टमार्टम भेज दिया गया है. परिजनों को खबर दे दी गई है.

पुलिस महकमे में शोक की लहर

एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है. सहकर्मी रिचा को एक मेहनती और ईमानदार अफसर के तौर पर याद कर रहे हैं. वहीं, सहकर्मियों ने बताया कि रिचा कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती अधिकारी थीं, जिन्हें हर कोई सम्मान देता था. अधिकारियों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी लगन और सेवा भाव को हमेशा याद किया जाएगा. परिवार और विभाग के लिए यह असमय निधन गहरा आघात है.

