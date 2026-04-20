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हापुड़: स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन

Hapur News: हापुड़ जिले के पिलखुवा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है. सोमवार को स्थानीय महिलाओं का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान होकर उन्होंने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:46 PM IST
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हापुड़: स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है. सोमवार को स्थानीय महिलाओं का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान होकर उन्होंने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. महिलाओं ने पिलखुवा में मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और बड़े बिजली घर के सामने जमकर नारेबाजी की.

जानें क्या है मामला ? 
दरअसल, प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं का आरोप है कि जब से उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तब से बिजली के बिलों में दो से तीन गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है. उनका कहना है कि उनकी बिजली खपत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, इसके बावजूद बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं. महिलाओं ने मीटर की रफ्तार और बिलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया.

 बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप 
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि पहले जहां उनका बिजली बिल सामान्य आता था, वहीं अब वही खपत होने के बावजूद बिल कई गुना बढ़कर आ रहा है, जिससे घरेलू बजट पर भारी असर पड़ रहा है. उन्होंने बिजली विभाग पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए मीटरों की जांच और बिलों में सुधार की मांग की.

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सड़क जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना. काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और यदि कहीं गड़बड़ी पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद महिलाओं ने जाम समाप्त कर दिया.

हालांकि, इस पूरे मामले ने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि बिजली विभाग इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या उपभोक्ताओं को राहत मिल पाती है या फिर स्मार्ट मीटर का झटका यूं ही आम जनता को परेशान करता रहेगा.

यह भी पढ़ें : दुल्हन से ज्यादा दूल्हे को बिजली की फिक्र! फेरों से पहले डीएम को सौंपा ज्ञापन, स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली बिल माफ करने की रखी मांग

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