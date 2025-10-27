यूपी अब बीमार नहीं, विकसित बन रहा है.. अब इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगाः सीएम योगी

Ghaziabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का लोकार्पण करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से निवेश, नवाचार और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है. योगी बोले – “यह केवल अस्पताल नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा है.” मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली जैसे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गाजियाबाद में ही उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

निवेश और रोजगार दोनों का केंद्र बनेगा यशोदा मेडिसिटी

सीएम योगी ने बताया कि यह परियोजना साल 2022 में थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान शुरू हुई थी, जब डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा ने इन्वेस्ट यूपी के साथ एमओयू किया था. उन्होंने वादा किया था कि गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाएंगे, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी होगा, जिसके लिए पहले लोग विदेश जाया करते थे. योगी ने कहा कि मात्र तीन साल में यह सपना साकार हुआ. इस अस्पताल में 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न सिर्फ निवेश का प्रतीक है, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ति को भी दर्शाता है.

यूपी में 42 नए मेडिकल कॉलेज, दो एम्स पहले से चालू

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में हेल्थ सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए हैं. उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में बड़ी छलांग लगाई है. राज्य में अब तक 42 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स पहले से संचालित हैं. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले और प्रदेश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने.

स्वस्थ शरीर से ही जीवन के लक्ष्य पूरे

योगी आदित्यनाथ ने भारतीय दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा, “शरीरं माध्यमं खलु धर्मसाधनम्”, यानी जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है. उन्होंने कहा कि यशोदा मेडिसिटी इसी विचार को साकार करती है. यहां कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो अब तक सिर्फ विकसित देशों में मिलती थीं.

एनसीआर और यूपी के लिए नई हेल्थकेयर दिशा

मुख्यमंत्री ने डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एनसीआर और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए हेल्थकेयर की नई दिशा तय की है. उन्होंने कहा, “डॉ. अरोड़ा की सेवा भावना और प्रतिबद्धता उन्हें अलग बनाती है. वे हर जरूरतमंद का इलाज सुनिश्चित करते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति कुछ भी हो.” योगी ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी जैसे प्रोजेक्ट न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि रोजगार, विश्वास और विकास का नया अध्याय भी लिख रहे हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह का सम्मान

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कहा कि उनका जीवन देश की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने “शून्य से शिखर तक की यात्रा” तय कर यह दिखाया कि दृढ़ इच्छाशक्ति से सब कुछ संभव है. सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी अभिनंदन करते हुए कहा कि वे प्रदेश के विकास संबंधी हर मुद्दे पर सहयोग और मार्गदर्शन देते हैं. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, और यशोदा मेडिसिटी के अध्यक्ष डॉ. पी.एन. अरोड़ा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.