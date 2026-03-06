Advertisement
होटल पर युवक ने रेता अपना गला... तड़प-तड़प कर हुई मौत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Hapur News: हापुड़ में एनएच-9 हाईवे स्थित एक होटल में युवक ने चिकन काटने वाली छुरी से अपना गला रेत लिया. घटना के बाद होटल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:12 AM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एनएच-9 हाईवे स्थित एक होटल में युवक ने चिकन काटने वाली छुरी से अपना गला रेत लिया. घटना के बाद होटल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानें पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, बरेली निवासी सलमान एनएच-9 हाईवे पर स्थित “प्रधान चिकन होटल” पर खाना खाने के लिए आया था. होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक ने पहले चिकन का ऑर्डर दिया और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा. इसी दौरान वह अचानक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर के पास रखी चिकन काटने वाली छुरी अपने हाथ में उठा ली. इसके बाद उसने देखते ही देखते अपने ही गले पर वार कर लिया.

देखते ही रह गए होटल में मौजूद लोग
घटना इतनी अचानक हुई कि होटल में मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. जब तक कोई कुछ कर पाता, युवक बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा.यह मंजर देखकर होटल में खाना खा रहे लोगों के होश उड़ गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को संभाला और बिना देर किए उसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

 डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत बेहद गंभीर बताई. उपचार शुरू करने से पहले ही चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही होटल और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मृतक युवक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.युवक ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है.

