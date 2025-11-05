हापुड़ में पुलिसवालों से मारपीट, वर्दी फाड़ डाली, कार्तिक मेले से लौट रहे थे युवक, 6 हिरासत में

अभिषेक माथुर/हापुड़: बुधवार देर शाम गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले से लौट रहे उत्पाती युवकों का पुलिस से उस वक्त विवाद हो गया, जब पुलिस ने हुड़दंग मचाने पर उनके ट्रैक्टर को रोक लिया. ट्रैक्टर रोके जाने से नाराज उत्पाती युवक पुलिस से भिड़ गये और अभद्रता पर उतर आए. देखते ही देखते उत्पाती युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस की वर्दी तक फट गई. घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए छह युवकों को अपनी हिरासत में लिया है.

घटना विस्तार से

जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम कार्तिक मेले से एक ट्रैक्टर पर सवार होकर युवक सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए वापस लौट रहे थे. जैसे ही उनका ट्रैक्टर नक्का कुआं रोड पर बाग कालौनी के पास पहुंचा, तभी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस ने उन्हें रोक लिया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रोके जाने से नाराज उत्पाती युवकों ने पुलिस से उलझना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक की आ गई. उत्पाती युवक पुलिस से मारपीट करने लगे, जिसके चलते दो पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फट गई.

मारपीट की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची

पुलिस से मारपीट किये जाने की सूचना मिलते ही अन्य पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने उत्पाती छह युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया है. घटना से जुड़ा वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस पर उत्पाती युवकों द्वारा किस तरह से हमला किया जा रहा है. वही युवकों का कहना है कि पुलिस की ओर से पहले एक युवक के मुंह पर घूंसा मारा गया था, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ.

