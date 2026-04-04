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गोरखपुर में लगी भीषण आग से 10 एकड़ गेहूं की फसल राख, तीन घंटे की मशक्कत के बाद काबू!

Gorakhpur News:  गोरखपुर के तपसी गांव में अचानक लगी भीषण आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और किसानों की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:12 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के सहजनवां थाना क्षेत्र के सिसई तपसी गांव में अचानक लगी भीषण आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और किसानों की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया.

 किसानों की मेहनत पर फिरा पानी
इस अग्निकांड में करीब 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई.फसल पककर तैयार थी और कटाई के कगार पर थी, ऐसे में यह नुकसान किसानों के लिए बड़ा आर्थिक झटका साबित हुआ है. कई किसानों की सालभर की मेहनत पलभर में बर्बाद हो गई.

 तेज हवाओं ने बढ़ाई चुनौती
आग लगने के दौरान चल रही तेज हवाओं ने स्थिति को और भयावह बना दिया. आग तेजी से फैलते हुए तेतरिया गांव की ओर बढ़ने लगी, जिससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया. लोगों को अपने घरों और खेतों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी.

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 ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
इस स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ग्रामीण तुरंत एकजुट हो गए. उन्होंने ट्रैक्टरों की मदद से खेतों की घेराबंदी कर आग को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया. यदि समय रहते यह प्रयास नहीं किया जाता, तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था.

 प्रशासन मौके पर, मदद का आश्वासन
घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया और थानाध्यक्ष महेश चौबे मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित किसानों को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

 आग के कारणों की जांच जारी
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.संभावना जताई जा रही है कि तेज गर्मी और सूखी फसल के कारण आग तेजी से फैली, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

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