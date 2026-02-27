Advertisement
गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 10 कुंतल खराब मिठाई नष्ट, डेढ़ कुंतल खोवा समेत भारी सामान जब्त

Gorakhpur News:   गोरखपुर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. तीन अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर करीब 10 कुंतल फफूंद लगी और खराब मिठाइयों को नष्ट कराया, जबकि डेढ़ कुंतल खोवा समेत बड़ी मात्रा में मिठाई बनाने का सामान जब्त किया गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:48 AM IST
गोरखपुर न्यूज/नागेंद्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. तीन अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर करीब 10 कुंतल फफूंद लगी और खराब मिठाइयों को नष्ट कराया, जबकि डेढ़ कुंतल खोवा समेत बड़ी मात्रा में मिठाई बनाने का सामान जब्त किया गया. विभाग ने आशंका जताई है कि खराब मिठाइयों को दोबारा पैक कर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी.

जानें पूरा मामला ? 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टीम ने हार्बर्ट बांध के किनारे स्थित रामेश्वर पापड़ी एवं चिक्की प्रतिष्ठान पर छापा मारकर करीब 10 कुंतल खराब और फफूंद लगी मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कराया. नष्ट की गई मिठाइयों की अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये बताई जा रही है.अधिकारियों के अनुसार प्रतिष्ठान में इन मिठाइयों का भंडारण किया गया था और त्योहार के दौरान इन्हें बाजार में खपाने की योजना थी. मामले में कारोबारी का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

वाहन से छह कुंतल सामान जब्त
बता दे कि शास्त्री चौक पर जांच के दौरान उरुवा भेजे जा रहे एक वाहन को रोका गया, जिसमें करीब छह कुंतल मिठाई बनाने का सामान मिला. जब्त किए गए सामान में डेढ़ कुंतल खोवा भी शामिल है. टीम ने संदेह के आधार पर पूरे माल को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अन्य प्रतिष्ठानों से नमूने संग्रहित
खबर है कि कैम्पियरगंज स्थित जेपी ट्रेडर्स से मैदे का नमूना लिया गया और करीब 21 हजार रुपये मूल्य का मैदा सीज किया गया. इसके अलावा समृद्धि इंटरप्राइजेज, हार्बर्ट बांध से टॉफी का नमूना भी जांच के लिए संग्रहित किया गया.मोटी सेंवई और बेसन के नमूने भी प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

रिपोर्ट फेल होने पर सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है. यदि जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के मद्देनजर यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके.

यह भी पढ़ें : त्योहारों से पहले यूपी में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन;1 क्विंटल खोवा जब्त, जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर कराया नष्ट! मिलावटखोरों में हड़कंप
 

