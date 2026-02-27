महराजगंज में होली से पहले बड़ी कार्रवाई; 10 कुंतल लहन नष्ट, अवैध शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में होली पर्व को देखते हुए महराजगंज जिला प्रशासन ने अवैध शराब के निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया है. त्योहार के दौरान शराब की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की मिलावटी या कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, इसी क्रम में नौतनवा क्षेत्र में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. अभियान के तहत नौतनवा थाना क्षेत्र के सिरसिया और कजरी गांवों में कार्रवाई करते हुए करीब 10 कुंतल लहन (कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री) को मौके पर ही नष्ट कराया गया. साथ ही अवैध शराब निर्माण में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया

प्रशासन की कार्यवाई तेज

प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों का कहना है कि होली के दौरान कुछ लोग अवैध रूप से कच्ची और मिलावटी शराब बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा उत्पन्न होता है.ऐसे तत्वों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है.

एसडीएम का कहना है

एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि होली के समय शराब की मांग बढ़ने के कारण अवैध निर्माण और बिक्री की आशंका रहती है. इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री या निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आबकारी विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब बनाने, बेचने या संग्रह करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब की बिक्री या निर्माण की सूचना मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और होली का त्योहार सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.

