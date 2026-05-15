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तरबूज के बाद मैगी खाते ही उल्टी शुरू... गोरखपुर में एक ही परिवार के 11 लोगों की तबीयत बिगड़ी, 9 अस्पताल में भर्ती

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 15, 2026, 12:54 PM IST
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तरबूज और मैगी खाने से तबीयत बिगड़ी
तरबूज और मैगी खाने से तबीयत बिगड़ी

नागेंद्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के मलांव गांव में फूड प्वाइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है. एक ही परिवार के 11 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने से हड़कंप मच गया. सभी ने पहले मैगी खाई और उसके बाद तरबूज का सेवन किया था. देर रात सभी को उल्टी, दस्त और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई. हालत गंभीर होने पर पहले स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया, लेकिन सुधार न होने पर 9 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गया है. 

क्या है पूरी घटना
जानकारी के मुताबिक, बेलीपार थाना क्षेत्र के मलांव गांव में बुधवार शाम परिवार के लोगों ने पहले मैगी खाई. इसके कुछ देर बाद गांव में साइकिल से तरबूज बेचने आए एक व्यक्ति से तरबूज खरीदकर खाया गया. रात करीब तीन बजे एक-एक कर सभी लोगों को उल्टी और दस्त शुरू हो गया. कुछ मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, जिसके बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई. 

बीमार होने वालों के नाम
बीमार होने वालों में बैजनाथ पाण्डेय, अमरनाथ पाण्डेय, शैल कुमारी, अंशु पाण्डेय, पूर्णिमा पाण्डेय, वेदांत पाण्डेय, हन्नू पाण्डेय, नेहा पाण्डेय, जगदीश दुबे, सौरभ त्रिपाठी समेत कुल 11 लोग शामिल हैं. प्राथमिक उपचार के लिए सभी को पहले कौड़ीराम स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी जांच
जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती सभी मरीजों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर है. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव जाकर खाद्य पदार्थों की जांच करेगी ताकि फूड प्वाइजनिंग की असली वजह का पता लगाया जा सके।. 

सीएमओ ने बताया 
“जिला अस्पताल में कुल 9 मरीज भर्ती हैं. सभी का इलाज किया जा रहा है और हालत फिलहाल स्थिर है. चिकित्सकों की टीम गांव जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार की जाएगी." 

“अस्पताल में लाए गए सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है. डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है."

गोरखपुर के मलांव गांव में सामने आए इस फूड प्वाइजनिंग मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन आखिर बीमारी की वजह मैगी बनी या तरबूज, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. 

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