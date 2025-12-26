Advertisement
खेल के मैदान में जिंदगी खत्म! गोली की आवाज के साथ जमीन पर गिरा 11वीं का छात्र, तड़प-तड़प कर हो गई मौत

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक इंटर कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक गोली की आवाज के साथ ही एक छात्र जमीन पर गिरा और फिर कुछ देर तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 26, 2025, 03:32 PM IST
खेल के मैदान में जिंदगी खत्म! गोली की आवाज के साथ जमीन पर गिरा 11वीं का छात्र, तड़प-तड़प कर हो गई मौत

Gorakhpur: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक इंटर कॉलेज के खेल मैदान में दिनदहाड़े गोली चलने से 11वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई. इस सनसनीखेज घटना से न सिर्फ कॉलेज परिसर बल्कि आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल फैल गया. 

घटना गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज की है. शुक्रवार दोपहर कॉलेज के खेल मैदान में छात्र खेलकूद और दूसरी गतिविधियों में व्यस्त थे. इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी. और अगले ही पल एक छात्र जमीन पर गिरा हुआ तड़पता हुआ दिखाई दिया. गोली 11वीं के छात्र सुधीर भारती को लगी थी, जो जमीन पर गिरा हुआ बुरी तरह तड़प रहा था. साथी छात्र और शिक्षक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उसकी मौके पर मौत हो गई। अचानक हुई इस वारदात से कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई और छात्र भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे।

पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की कार्रवाई
सूचना मिलते ही पिपराइच थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल यह पता नहीं लगा है कि गोली जानबूझकर छात्र को निशाना बनाकर चलाई गई या फिर किसी अन्य परिस्थिति में यह हादसा हुआ. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और
मौके पर मौजूद लोगों से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है.

इस घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश और भय देखा जा रहा है. अभिभावकों का कहना है कि स्कूल और कॉलेज जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं.

वाराणसी में भी हुई 10वीं के छात्र की गोली लगने से मौत
गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले गुरुवार रात वाराणसी में भी दसवीं कक्षा के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वाराणसी के रसूलपुर निवासी 14 वर्षीय समीर सिंह को बदमाशों ने पहले मारपीट के बाद बाइक छीनने के दौरान सीने में दो गोलियां मार दी थीं, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं.

लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद गोरखपुर पुलिस पूरी तरह ऐक्शन मोड में है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रदेश में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती नजर आ रही है. 

TAGS

gorakhpur latest newsGorakhpur News

