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मोदी सरकार के 12 साल: विकास और जनकल्याण पर केंद्रित रहा कार्यकाल, बोले पंकज चौधरी

Maharajganj News:  महराजगंज से बड़ी खबर आ रही है. केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देशभर में जश्न मना रही है. इसी क्रम में महराजगंज पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 'जी मीडिया' से खास बातचीत की.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:58 AM IST
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मोदी सरकार के 12 साल: विकास और जनकल्याण पर केंद्रित रहा कार्यकाल, बोले पंकज चौधरी

महाराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज से बड़ी खबर आ रही है. केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देशभर में जश्न मना रही है. इसी क्रम में महराजगंज पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 'जी मीडिया' से खास बातचीत की. उन्होंने मोदी सरकार के इन 12 वर्षों को भारत के लिए ऐतिहासिक बताया और सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया.

कायाकल्प और विकास का युग
पंकज चौधरी ने कहा कि यह समय भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गौरव और हर्ष का क्षण है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत का कायाकल्प हुआ है. मोदी सरकार का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' रहा है, जिसे जमीन पर पूरी तरह से उतारा गया है. उन्होंने बताया कि बिना किसी भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाओं को देश के अंतिम छोर तक पहुंचाया गया है. चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, डिजिटल क्रांति हो या महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर अभूतपूर्व कार्य किए हैं. आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अब वास्तविकता बनता जा रहा है.

जन-जन तक पहुंचेगी उपलब्धियां
सरकार की इन 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए भाजपा ने एक विशेष अभियान की योजना बनाई है. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 5 जून से लेकर 21 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के दौरान भाजपा के सांसद और विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार के कार्यों की विस्तृत जानकारी जनता को देंगे.

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विपक्ष पर पलटवार
पार्टी की नई कार्यकारिणी के गठन में देरी और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे 'गुटबाजी' के आरोपों पर पंकज चौधरी ने कड़ा प्रहार किया. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि विपक्षी दलों को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने 'इंडिया अलायंस' को संभालना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हाल ही में डीएमके का बैठक में जाने से इनकार करना यह साबित करता है कि विपक्षी गठबंधन में कितनी भारी गुटबाजी और बिखराव है.

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