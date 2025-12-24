शादी नहीं कराई तो कूद जाऊंगी.....प्रेमी से शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ी 14 साल की किशोरी

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: आपको फिल्म शोले का वो सीन याद होगा जहां वीरू बसंती से शादी की जिद में पानी की टंकी पर चढ़ गया था, लेकिन गोरखपुर में यह सीन रियल लाइफ में दोहराया गया और वो भी मोबाइल टावर पर और इस बार चढ़ने वाला कोई हीरो नहीं बल्कि 14 साल की नाबालिग किशोरी थी. करीब एक घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. ग्रामीण और राहगीर मोबाइल टॉवर के नीचे खड़े होकर तमाशा देखते रहे. इस घटना की चर्चा पूरे जनपद में हो रही है.

यह है पूरा मामला

यह पूरा मामला गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां प्रेमी से शादी की जिद में करीब 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. जैसे ही किशोरी टावर की ऊंचाई पर पहुंची मामले की भनक लगते ही पूरा गांव दौड़ पड़ा. गांव वालों को डर होने लगा. आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई.

प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी

उधर, किशोरी टावर के ऊपर से चिल्लाकर अपने प्रेमी को मौके पर बुलाने और वहीं शादी कराने की जिद पर अड़ गई. परिजन, ग्रामीण, राहगीर हर कोई सांस रोके टॉवर के नीचे खड़ा था. सूचना मिलते ही कैंपियरगंज थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां लगी हुई भीड़ को हटाकर स्थिति पर काबू पाया.

एक घंटे तक पुलिस मनाती रही

युवती को मनाने का दौर शुरू हुआ जो करीब एक घंटे तक चला. बड़ी सूझबूझ के साथ पुलिस वालों ने युवती को किसी तरह नीचे उतारा. गोरखपुर में एक बड़ी अनहोनी से टल गई. युवती के नीचे उतरने के बाद परिजनों ने बताया कि किशोरी की उम्र अभी सिर्फ 14 साल है. पुलिस ने तत्काल बाल संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने साफ कहा कि नाबालिग की शादी कानूनन अपराध है.

किशोरी की काउंसलिंग कराई जाएगी

किशोरी और परिवार को कानूनी प्रावधानों, बाल अधिकारों और सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी दी गई है. फिलहाल किशोरी की काउंसलिंग कराई जाएगी. ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक घटना दोबारा न हो. वहीं, इस घटना की चर्चा हर तरफ हो रही है. घर वालों को किशोरी का ध्यान देने को कहा गया है.

पहला ऐसा मामला

बता दें कि अभी तक प्रेमी के मोबाइल टॉपर चढ़ने की खबरें आती रही हैं. गोरखपुर में पहली बार 14 साल की नाबालिग लड़की जान जोखिम में डालकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. इतना ही नहीं किशोरी मौके पर ही अपने प्रेमी को बुलाने की जिद करती रही. लोगों ने इस घटना का वीडियो भी मोबाइल पर कैद कर लिया.

