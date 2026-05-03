Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3202539
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे थे दो बच्चे, 60 फीट ऊंची टंकी से एयरफोर्स ने बचाई जान

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर जिले में रील बनाने के जुनून ने एक मासूम की जान ले ली, जबकि दो अन्य बच्चे मौत के मुंह से बाल-बाल बच गए. काशीराम आवास कॉलोनी में स्थित एक जर्जर पानी की टंकी पर फंसे दो बच्चों को रविवार सुबह भारतीय वायुसेना ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाला. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 03, 2026, 11:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे थे दो बच्चे, 60 फीट ऊंची टंकी से एयरफोर्स ने बचाई जान

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में रील बनाने के जुनून ने एक मासूम की जान ले ली, जबकि दो अन्य बच्चे मौत के मुंह से बाल-बाल बच गए. काशीराम आवास कॉलोनी में स्थित एक जर्जर पानी की टंकी पर फंसे दो बच्चों को रविवार सुबह भारतीय वायुसेना ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाला. 

रील बनाने के कारण हुआ हादसा
शनिवार दोपहर करीब 3 बजे काशीराम आवास कॉलोनी के पास रहने वाले पांच किशोर (बाले, गोलू, शनि, कल्लू और पवन) एक 60 फीट ऊंची  जर्जर पानी की टंकी पर रील बनाने के लिए चढ़ गए थे. थोड़ी देर बाद जब वे नीचे उतरने लगे, तो जर्जर सीढ़ी अचानक टूट गई.  इस हादसे में तीन बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें से 12 वर्षीय बाले की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शनि और गोलू गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच, कल्लू और पवन ने मुस्तैदी दिखाते हुए लोहे की रॉड पकड़ी और वापस ऊपर टंकी पर चढ़ गए, जहां वे 16 घंटों तक फंसे रहे. 

रेस्क्यू में बाधा बना मौसम और दलदल
हादसे की सूचना मिलते ही डीएम शिवशरणप्पा जीएन और एसएसपी अभिषेक महाजन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन टंकी के चारों ओर भरे पानी और दलदल के कारण भारी मशीनें वहां तक नहीं पहुंच सकीं.  गोरखपुर से मंगाई गई हाइड्रोलिक क्रेन के सेंसर में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद आनन-फानन में 150 मीटर कच्ची सड़क बनाने का काम शुरू किया गया.  देर रात तक 120 मीटर सड़क तैयार भी हो गई थी, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने दलदल को और बढ़ा दिया, जिससे जमीनी रेस्क्यू नामुमकिन हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

वायुसेना का 'ऑपरेशन लाइफ'
हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने सेना से मदद मांगी.  रविवार सुबह करीब 5:20 बजे गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन से MI-17 हेलिकॉप्टर घटनास्थल पर पहूंचा.  पायलटों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलिकॉप्टर को टंकी के ऊपर स्थिर किया और महज 15 मिनट के भीतर दोनों बच्चों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया. बच्चों को तुरंत गोरखपुर के एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. 

प्रशासनिक चूक और चेतावनी
यह घटना प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती है। बताया जा रहा है कि यह टंकी पिछले 26 वर्षों से बंद और जर्जर घोषित थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे.  न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही बच्चों को ऊपर जाने से रोकने के लिए कोई घेराबंदी की गई थी. 

यह भी पढ़ें : सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी में 16 घंटे से फंसे थे दो बच्चे, एयरफोर्स ने ऐसे बचाई जान, Video वायरल
 

TAGS

siddharthnagar news

Trending news

siddharthnagar news
सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे थे दो बच्चे, एयरफोर्स ने बचाई जान
Basti Viral News
चैन से सो रहा था ब्वॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड चुपके से उठी, कमरे में आग लगा हो गई फूर्र
Maharajganj News
मानसून से पूर्व बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रशासन अलर्ट; तटबंधों की मरम्मत कार्य तेज
kaushambi news
कौशांबी में दर्दनाक हादसा: तालाब में मिट्टी ढहने से मां-बेटी समेत तीन की मौत
Gonda Rain alert
गोंडा में बदला मौसम का मिजाज: रुक-रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले
Sonbhadra News
जनगणना ट्रेनिंग के वक्त हड़कंप, बर्तन साफ करते समय युवक की मिर्गी के दौरे से मौत
OP Rajbhar
आपकी राजनीति की जमीन खिसक जाएगी अखिलेश जी, कार्यकर्ताओं को संयम सिखाइए-ओपी राजभर
UP Cabinet Expansion 2026
UP में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, 1 और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अफवाहें
muzaffarnagar accident
तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
up breaking news
UP Breaking News Live: सीएम योगी ने 252 डेंटल हाइजीनिस्ट और 357 फार्मासिस्ट को सौंपा नियुक्ति पत्र, प्रयागराज दौरे पर राजनाथ सिंह; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें