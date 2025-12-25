मां ने डांटा, बेटा घर छोड़ भागा....गोरखपुर में दसवीं का छात्र सोने के बिस्किट लेकर फरार

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां मां की डांट से नाराज 16 साल का छात्र घर छोड़कर फरार हो गया. फरारी से पहले छात्र ने घर की अलमारी से 20 ग्राम सोना भी साथ ले गया. इस घटना से घर वाले सदमे में हैं. गोरखपुर पुलिस छात्र को तलाशने में जुटी है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र स्थित झरना टोला न्यू टीचर कॉलोनी में रहने वाली जया सिंह का 16 वर्षीय बेटा 21 दिसंबर की शाम अचानक घर से लापता हो गया. बताया जा रहा है कि देर शाम बाहर घूमकर लौटने पर मां ने बेटे को डांट दिया था. इससे नाराज होकर वह करीब शाम 5 बजे घर से निकल गया और जाते-जाते अलमारी में रखे 10-10 ग्राम के दो सोने के बिस्किट भी अपने साथ ले गया.

पिता दुबई में करते हैं काम

काफी देर तक वापस न लौटने पर मां ने रिश्तेदारों, दोस्तों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक खोजबीन करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. घबराई मां सोमवार को बड़े बेटे के साथ एम्स थाने पहुंची और लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. बेटे के पिता मोहन सिंह जो दुबई में एक कंपनी में काम करते हैं. वह भी इस खबर से बेहद परेशान हैं और काम छोड़कर भारत लौटने की जिद कर रहे हैं.

635 किलोमीटर दूर मिली लोकेशन

इस बीच पुलिस की जांच में सामने आया कि लड़के के एक दोस्त का संबंध सिलीगुड़ी से है और मोबाइल ट्रैकिंग में लड़के की लोकेशन सिलीगुड़ी में मिली है जो गोरखपुर से लगभग 635 किलोमीटर दूर है. एम्स थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम लगातार तलाश कर रही है और लड़के को जल्द सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश

वहीं, गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अफरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पिकअप भी बरामद कर ली गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. गोरखपुर में पुलिस पर जानलेवा हमला कर फरार चल रहा था. पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

21 दिसंबर की घटना

थानाध्यक्ष खजनी जयंत सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर की रात पुलिस टीम छताई पुल पर गश्त और चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान गोरखपुर की तरफ से आ रही एक पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पिकअप चालक सनीर अली निवासी दुबैली नरहवा शुक्ल, जिला गोपालगंज (बिहार) अपने पांच अज्ञात साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को कुचलने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने लगा. यही नहीं आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग करते हुए जान से मारने की मंशा से हमला किया और मौके से फरार हो गए.

