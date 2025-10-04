Gorakhpur News: आवारा कुत्तों के झूंड का मासूम पर जानलेवा हमला, खूंखार ने चेहरा नोंचा, हाथ भी चबा डाला

Gorakhpur Dog Attack: गोरखपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. जहां घर के बाहर खेल रहे दो साल के मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. कुत्तों ने मासूम के चेहरे का मांस नोच लिया और हाथ को बुरी तरह चबा डाला. पढ़िए पूरी डिटेल...
Gorakhpur Dog Attack News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से खौफनाक तस्वीर सामने आई है. जिले के सहजनवां इलाके में घर के बाहर खेल रहे दो साल के मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. आवारा कुत्तों ने मासूम के चेहरे का मांस नोंच दिया और हाथ को बुरी तरह से चबा डाला. बच्चे की चीखें सुनकर मां की हालत खराब हो गई. गांव वाले लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े, तब जाकर बच्चे की जान बची.
खराब हालत में पहुंचाया अस्पताल
बताया जा रहा है कि दो साल का सुंदरम सुबह-सुबह घर के बाहर ही खेल रहा था. तभी अचानक कुत्तों का एक झुंड आया और उस पर टूट पड़ा. बच्चे की चीखें सुनकर मां और पिता दौड़े, लेकिन तब तक आवारा कुत्तों ने मासूम का चेहरा नोंच डाला. मासूम की चीखें सुनकर जैसे-तैसे लोगों ने उसे बचाया और खून से लथपथ हालत में उसे सीएचसी पहुंचाया.
जिला अस्पताल किया गया रेफर
जहां डॉक्टर्स ने एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन मासूम की गंभीर हालत को देखकर माता-पिता ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर्स ने चेहरे पर 10 टांके लगाए और कहा कि एक और सर्जरी करनी पड़ेगी. परिजन का कहना है कि ऑपरेशन में सत्तर हजार लग गए. अब डॉक्टर कह रहे हैं कि दो लाख और लगेंगे. सरकार से अभी कोई मदद नहीं मिली.
प्रशासन के लिए बड़ा सवाल
घटना के वक्त बच्चे के चचेरे बाबा राममूरत राज मौके पर ही थे. उन्होंने बताया कि मैं टहलने जा रहा था. तभी 3-4 कुत्ते आए और बच्चे पर टूट पड़े. हमने लाठी लेकर भगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं. हर कोई पूछ रहा है कि आखिर आवारा कुत्तों पर लगाम कौन लगाएगा? प्रशासन के लिए ये घटना बड़ा सवाल है कि कितने सुंदरम और घायल होंगे, तब जाकर इलाके से आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होगा?
