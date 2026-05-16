यूपी को मिलेगी एक और बड़ी सौगात! 5 जिलों के 261 गांवों से गुजरेगी नई रेल लाइन

Khalilabad-Bahraich New Railway Line: यूपी के संतकबीरनगर में खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है. इस परियोजना के तहत संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद से लेकर बलरामपुर और बहराइच तक 240 किमी लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है. परियोजना के पूरा होने पर जहां एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, नई रेल लाइन के बन जाने से रोजगार के अवसर के साथ लोगों को रेलवे कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलेगी. केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को 2018 में मंजूरी दी थी. योजना के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

42 साल पहले मिली थी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और अवध क्षेत्र को जोड़ने वाली इस खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन परियोजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजना है. इस परियोजना की स्वीकृति के लिए 42 वर्षों का इंतजार करना पड़ा. 1977 में इस रेल लाइन के लिए सर्वे किया गया था. केंद्र सरकार ने 2018 में 240 किमी लंबी इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति देकर 4939.78 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया. 2019 में इस नई रेल लाइन के शिलान्यास के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने पर अब निर्माण कार्य मे तेजी आई है. जगह -जगह मिट्टी भराई के साथ सर्विस लेन, ओवरब्रिज, अंडर पास के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है.

इन जिलों के गांवों से गुजरेगी

इसके बाद रेल लाइन बिछाने का काम शुरू होगा. इस परियोजना के तहत खलीलाबाद से बहराइच के बीच छोटे-बड़े कुल 32 रेलवे स्टेशन और हाल्ट बनेंगे. यह नई रेल लाइन संतकबीरनगर जिले के 54 गांवों, सिद्धार्थनगर जिले के 93, बलरामपुर जिले के 65, श्रावस्ती जिले के 30 और बहराइच जिले के 19 गांवों से होकर गुजरेगी. परियोजना के प्रथम चरण में खलीलाबाद से बांसी तक करीब 54 किमी तक काम होना है, जो कि तेजी से चल रहा है. योजना के तहत रेल लाइन बिछाने के लिए खलीलाबाद और मेंहदावल तहसील क्षेत्र के आठ हजार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर और मुआवजा देकर निर्माण कार्य को गति दी जा रही है.

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जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा

ओवर ब्रिज, अंडर पास, सर्विस लेन बनाए जाने का काम चल रहा है. वहीं, अन्य जिलों में भी जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है. संतकबीर नगर से बहराइच तक आने-जाने के लिए रेल कनेक्टिविटी की मांग दशकों से की जा रही थी. वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब यह परियोजना साकार रूप ले रही है. रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है. इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने से जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों का आवागमन सुगम होगा.

देवी पाटन मंदिर को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

वहीं, बौद्ध तीर्थ स्थली श्रावस्ती और देवी पाटन मंदिर को भी सीधे रेलवे कनेक्टिविटी देकर पर्यटन-रोजगार और आर्थिक विकास के लिहाज से भी यह परियोजना काफी लाभदायक साबित होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 के अंत तक खलीलाबाद-बहराइच रेल लाईन के प्रथम चरण का काम पूरा हो जाएगा और लोगों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा. एडीएम जयप्रकाश ने बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण नई रेल परियोजना के लिए निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है. आने वाले दिनों में लोगों को इस नए रूट पर रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिलेगी.