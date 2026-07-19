संतकबीरनगर में 250 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर ढहा, 25 जून को CM योगी ने किए थे दर्शन

धनघटा और खजनी विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त जनसभा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा-अर्चना की थी. उन्होंने मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को देखते हुए इसके संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे. मंदिर गिरने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मलवे में दबे शिवलिंग को निकालकर उसे व्यवस्थित करने में जुटा है. डीएम आलोक कुमार का कहना है कि शीघ्र ही मंदिर का पुनर्निमाण कराकर इसे भव्य रूप दिया जाएगा.