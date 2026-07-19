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संतकबीरनगर में 250 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर ढहा, 25 जून को CM योगी ने किए थे दर्शन

Sant Kabir News: संतकबीरनगर के बसवारी गांव में लगभग 250 वर्ष पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर लगातार बारिश के कारण ढह गया. घटना के समय मंदिर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था. उल्लेखनीय है कि 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां दर्शन-पूजन किया था.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:52 PM IST
संतकबीरनगर में 250 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर ढहा, 25 जून को CM योगी ने किए थे दर्शन
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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