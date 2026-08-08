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15 महीने पहले शादी, 5 माह की गर्भवती पत्नी... कांवड़ लेकर देवघर गए गोरखपुर के बजरंगी की हत्या!

Gorakhpur News: 27 साल का बजरंगी देवघर के लिए कांवड़ लेकर निकला था. 5 अगस्त को बजरंगी अपने दोस्तों से बिछड़ गया था. उसका शव तालाब में मिला. गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:11 PM IST
15 महीने पहले शादी, 5 माह की गर्भवती पत्नी... कांवड़ लेकर देवघर गए गोरखपुर के बजरंगी की हत्या!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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