15 महीने पहले शादी, 5 माह की गर्भवती पत्नी... कांवड़ लेकर देवघर गए गोरखपुर के बजरंगी की हत्या!

पिता और भाई की पहले ही हो चुकी है मौत

बताया गया कि बजरंगी निषाद गोरखपुर के बिछिया इलाके का रहने वाला था. 27 साल का बजरंगी निषाद तीन भाइयों में सबसे छोटा था. पिता और बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी. परिवार की जिम्मेदारियां अब बजरंगी के कंधों पर थीं. महज 15 महीने पहले उसकी शादी हुई थी. पत्नी पांच महीने की गर्भवती है. पति-पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी. इसी मन्नत को पूरा करने बजरंगी तीन अगस्त को कांवड़ लेकर देवघर रवाना हुआ, लेकिन किसे पता था कि बाबा धाम की यात्रा उसके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी. 5 अगस्त की शाम बिहार के बांका जिले के कटोरिया क्षेत्र में कांवड़िया पथ के पास बजरंगी अपने साथियों से बिछड़ गया. साथियों ने तलाश शुरू की, लेकिन बजरंगी का कोई पता नहीं चला.