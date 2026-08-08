15 महीने पहले शादी, 5 माह की गर्भवती पत्नी... कांवड़ लेकर देवघर गए गोरखपुर के बजरंगी की हत्या!

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बाबा धाम के लिए निकला एक 27 साल का युवक घर तो लौटा लेकिन जिंदा नहीं. देवघर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकले बजरंगी निषाद की लाश बिहार के बांका के एक तालाब से बरामद हुई. सबसे दर्दनाक बात यह है कि बजरंगी की शादी को महज अभी 15 महीने हुए थे और उसकी पत्नी पांच महीने की गर्भवती बताई जा रही है.
संतान प्राप्ति के लिए कांवड़ लेने गया था
जिस बच्चे के लिए पति-पत्नी ने बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी. उस बच्चे का चेहरा देखने से पहले ही बजरंगी इस दुनिया छोड़कर चला गया. युवक का शव जब देर रात गोरखपुर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों ने सुबह होते ही शव को सड़क पर रख दिया और चारफाटक ओवरब्रिज पर चक्का जाम कर दिया. करीब चार घंटे तक सड़क पर हंगामा चलता रहा. गाड़ियों की लंबी कतार लगी गईं. वहीं, पुलिस-प्रशासन के आक्रोशित लोगों को समझाने में पसीने छूट गए.
पिता और भाई की पहले ही हो चुकी है मौत
बताया गया कि बजरंगी निषाद गोरखपुर के बिछिया इलाके का रहने वाला था. 27 साल का बजरंगी निषाद तीन भाइयों में सबसे छोटा था. पिता और बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी. परिवार की जिम्मेदारियां अब बजरंगी के कंधों पर थीं. महज 15 महीने पहले उसकी शादी हुई थी. पत्नी पांच महीने की गर्भवती है. पति-पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी. इसी मन्नत को पूरा करने बजरंगी तीन अगस्त को कांवड़ लेकर देवघर रवाना हुआ, लेकिन किसे पता था कि बाबा धाम की यात्रा उसके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी. 5 अगस्त की शाम बिहार के बांका जिले के कटोरिया क्षेत्र में कांवड़िया पथ के पास बजरंगी अपने साथियों से बिछड़ गया. साथियों ने तलाश शुरू की, लेकिन बजरंगी का कोई पता नहीं चला.
तालाब में मिला बजरंगी का शव
इसके बाद बांका पुलिस को कांवड़िया पथ के पास एक तालाब में लावारिस शव मिला. शव के पास पहचान से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं था. फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई. परिजनों ने तस्वीर देखी और पहचान हुई उस बजरंगी की जो बाबा धाम से मन्नत पूरी करके लौटने वाला था, लेकिन वह लौटा तो एंबुलेंस में तिरपाल में लिपटा हुआ. शुक्रवार देर रात जब बजरंगी का शव बिछिया पहुंचा तो घर में चीख-पुकार मच गई. पांच महीने की गर्भवती पत्नी पति का शव देखकर बार-बार बेसुध होती रही. उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, जिस बच्चे के लिए बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी, उसका मुंह देखे बिना ही आप चले गए.
स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट गया
शनिवार सुबह परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. शव को शाहिद शिव सिंह क्षेत्री ओवरब्रिज के पास सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया. दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. स्कूली बच्चे भी जाम में फंस गए. राहगीर परेशान हो गए. एंबुलेंस तक जाम में फंसने की स्थिति बन गई. परिजनों की मांग थी मौत की निष्पक्ष जांच हो. संदिग्ध परिस्थितियों का खुलासा हो और परिवार को आर्थिक मदद दी जाए.
चार घंटे बाद खुला जाम
वहीं, जाम की सूचना मिलते ही शाहपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बताया कि घटना बिहार के बांका जिले में हुई है और वहां की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. गोरखपुर पुलिस ने परिजनों की मांगों को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. करीब चार घंटे बाद परिजन मान गए तब जाकर आवागमन सुचारु हो सका.