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महराजगंज में 3 और आजमगढ़ में 2 बच्चे पोखरे में डूबे, सीएम योगी ने जताया दुख

Maharajganj News: महाराजगंज के सिसवा बाजार नगर पालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए तीन बच्चों की डूबकर मौत हो गई. आजमगढ़ में भी दो दोस्तों की पोखरे में डूब गए. हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 02, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:30 PM IST
महराजगंज में 3 और आजमगढ़ में 2 बच्चे पोखरे में डूबे, सीएम योगी ने जताया दुख
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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