महराजगंज में 3 और आजमगढ़ में 2 बच्चे पोखरे में डूबे, सीएम योगी ने जताया दुख

राज्य चुनें
अमित त्रिपाठी/महराजगंज: महराजगंज जिले के सिसवा बाजार नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 मीराबाई नगर स्थित पोखरा टोला में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन अमृत सरोवर पोखरे में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों को दैविक आपदा राहत कोष से तत्काल 4-4 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. वहीं, आजमगढ़ में भी दो दोस्त पोखरे में डूब गए.
निर्माणाधीन पोखरे में समा गए तीन बच्चे
जानकारी के मुताबिक, पोखरा टोला निवासी चार बच्चे 14 वर्षीय नीतीश यादव, 13 वर्षीय रोहन, 15 वर्षीय कृष्णा रौनियार एवं 13 वर्षीय राजबीर नहाने के लिए गांव के निर्माणाधीन पोखरे में गए थे. इसी दौरान नीतीश, रोहन और कृष्णा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों को पोखरे से बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
डीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया
वहीं, एक बच्चे को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, गांव में मातम पसरा हुआ है. सूचना पाकर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल एवं पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.
सीएम योगी ने 4-4 लाख रुपये प्रदान करने का ऐलान किया
अधिकारियों ने जिला अस्पताल में भर्ती इस घटना में रेस्क्यू किए गए एक बच्चे राजबीर से मुलाकात कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि निर्माणाधीन पोखरे में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है. अमृत सरोवर पोखरे के निर्माण में कई जगहों पर अनियमितता बरती गई है, जो एजेंसी निर्माण का कार्य करा रही हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को दैविक आपदा राहत से कोष से तत्काल 4-4 लाख रुपये प्रदान किया जा रहे हैं.
आजमगढ़ में दोस्त को बचाने में गई किशोर की जान
आजमगढ़ में देवगांव थाना क्षेत्र के कालीचाबाद गांव में रविवार को पोखरे में डूबने से दो किशोर छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई. एक छात्र को डूबता देख उसे बचाने के लिए उसका दोस्त कक्षा 9 में पढ़ने वाला पोखरे में कूद गया, लेकिन दोनों गहरे पानी में समा गए. ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.