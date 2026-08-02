महराजगंज में 3 और आजमगढ़ में 2 बच्चे पोखरे में डूबे, सीएम योगी ने जताया दुख

सीएम योगी ने 4-4 लाख रुपये प्रदान करने का ऐलान किया

अधिकारियों ने जिला अस्पताल में भर्ती इस घटना में रेस्क्यू किए गए एक बच्चे राजबीर से मुलाकात कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि निर्माणाधीन पोखरे में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है. अमृत सरोवर पोखरे के निर्माण में कई जगहों पर अनियमितता बरती गई है, जो एजेंसी निर्माण का कार्य करा रही हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को दैविक आपदा राहत से कोष से तत्काल 4-4 लाख रुपये प्रदान किया जा रहे हैं.