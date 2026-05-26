गोरखपुर में राप्ती नदी में दर्दनाक हादसा, नहाने गए तीन किशोरों की डूबने से मौत; परिजनों में मचा कोहराम

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र स्थित राप्ती नदी मंगलवार को तीन परिवारों के लिए काल बन गई. अत्यधिक गर्मी से राहत पाने के लिए तुर्कमानपुर इलाके के तीन किशोर नदी में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान तीनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. देखते ही देखते तीनों नदी में लापता हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतकों की पहचान हुई

मृतकों की पहचान निक्कू पुत्र सुनील उम्र लगभग 15 वर्ष, सत्ती पुत्र मोहन उम्र लगभग 15 वर्ष और इरफान पुत्र फखरुद्दीन के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नदी किनारे जमा हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कराया. एसडीएम सदर दीपक गुप्ता स्वयं मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ टीम के साथ पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते रहे.

सर्च ऑपरेशन कर निकाले गए मृतकों के शव

एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने घंटों तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया. काफी मशक्कत के बाद सबसे पहले निक्कू और सत्ती के शव को नदी से बाहर निकाला गया. इसके बाद तीसरे किशोर इरफान की तलाश लगातार जारी रही. देर शाम टीम को सफलता मिली और इरफान का शव भी बरामद कर लिया गया. तीनों शव मिलते ही मौके पर मौजूद परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

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हादसे से इलाके में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में बच्चे और युवक राप्ती नदी में नहाने पहुंचते हैं लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यहां लोग डूबते हैं लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है. प्रशासन को यहां गोताखोर और पुलिस की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी और अन्य जलाशयों में नहाने के दौरान विशेष सावधानी बरतें और बच्चों को बिना निगरानी के पानी के पास न जाने दें.

राप्ती नदी में तीन किशोरों की मौत ने एक बार फिर लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भीषण गर्मी के बीच लोग राहत पाने के लिए नदियों का रुख कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी असावधानी जिंदगी पर भारी पड़ रही है.

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