मोबाइल पर बात करता युवक खाक, तो पेड़ समेत 2 युवकों पर वज्रपात; गोरखपुर में आकाशी बिजली का कोहराम

नागेंद्र त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. अचानक बदले मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक अन्य युवक की मौत को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है, जबकि प्रशासन जांच में जुट गया है.

पेड़ के नीचे खड़े युवकों पर गिरी बिजली

गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर टिकर मुस्तकिल में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवा और गरज-चमक के साथ शुरू हुई बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. बारिश से बचने के लिए गांव के दो युवक शशिकांत और विकास एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए.

मोबाइल पर बात करते युवक पर गिरी बिजली

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसी बीच गोरखपुर शहर के असुरन चौक इलाके में भी एक युवक राहुल पटवा की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि वह मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, तभी आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई. हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, जिसके चलते प्रशासन इस मौत को आकाशीय बिजली से जुड़ी घटना मानने में फिलहाल असमंजस में है.

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सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर दीपक गुप्ता मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली. प्रशासन की मौजूदगी में दो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता का कहना है कि तीसरे युवक के पोस्टमार्टम न होने की वजह से मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है.

इस दर्दनाक घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने और खुले स्थानों पर रहने से बचें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

बिजली गिरने से तीन भैंसों की मौत

इधर चिलुआताल और गिडा थाना क्षेत्र में भी आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में चर रही तीन भैंसों की मौत हो गई.