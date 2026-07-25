Gorakhpur Police Action: गोरखपुर में आधी रात को SSP का बड़ा एक्शन! एक साथ 42 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, मचा हड़कंप

एसएसपी की इस सख्त कार्रवाई को पुलिस विभाग में अनुशासन, जवाबदेही और बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. देर रात जारी हुए इस आदेश के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है और पुलिसकर्मियों के बीच इस कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है.फिलहाल, एसएसपी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद साफ संकेत है कि लापरवाही और अनुशासनहीनता पर अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.