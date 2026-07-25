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Gorakhpur Police Action: गोरखपुर में आधी रात को SSP का बड़ा एक्शन! एक साथ 42 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, मचा हड़कंप

Gorakhpur News: गोरखपुर एसएसपी डॉ. कौस्तुभ कश्यप ने अनुशासन और कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ 42 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 25, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:51 AM IST
Gorakhpur Police Action: गोरखपुर में आधी रात को SSP का बड़ा एक्शन! एक साथ 42 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, मचा हड़कंप
Image Credit: Gorakhpur News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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