Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3197592
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

दिनदहाड़े ज्वेलर्स शॉप में लूट, 40 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल

Gorakhpur encounter: गोरखपुर जिले में दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, लेकिन पुलिस ने अपनी तेज़ कार्रवाई से महज़ 40 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: जिले में दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर गहना छीने जाने की बड़ी वारदात का गोरखपुर पुलिस ने महज 40 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा कर पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि भागने का प्रयास कर रहे उनके तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े घुसकर छीने गए चांदी व सोने के जेवर, सहित साढ़े पन्द्रह हजार रुपए नगदी, सहित अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बीते सोमवार को गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 स्थित देवांश स्वर्णकला केंद्र में दिनदहाड़े गहना छीने जाने की वारदात हुई थी. दुकान मालिक राकेश वर्मा अपनी बेटी की सगाई का निमंत्रण देने बाहर गए हुए थे, जबकि उनकी बेटी अमृता वर्मा दुकान संभाल रही थीं. दोपहर करीब 2:20 बजे दो युवक ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए और चांदी के गहने देखने के बहाने अचानक सोने के करीब 20 ग्राम के कान के झाले झपट्टा मारकर छीन लिए और भागने लगे. घटना के दौरान अमृता वर्मा ने साहस दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, लेकिन आसपास के लोगों की मदद न मिलने के कारण बदमाश खुद को छुड़ाकर फरार हो गया. इस दौरान अमृता के हाथ में चोट भी आई.

सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि तीसरा आरोपी पास की सरया सब्जी मंडी के पास बाइक लेकर खड़ा था, जिस पर बैठकर सभी आरोपी फरार हो गए. घटना के बाद एसएसपी डॉ. कौस्तुभ कश्यप के निर्देश पर गोला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छह स्पेशल टीमें गठित कीं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस टीम पर फायरिंग
बुधवार तड़के गोला थाना क्षेत्र के धुरियापार चीनी मिल के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से दो बाइकों पर सवार पांच संदिग्ध दिखाई दिए. पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में हुई जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में गोली मारकर सहारनपुर निवासी मेंहदी हसन और रहमान घायल कर दिया, जबकि भागने का प्रयास कर रहे उनके तीन अन्य साथियों सागिर अली, मुस्तफा और अफजल अली को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी साउथ दिनेश पुरी के मुताबिक
 बुधवार की सुबह चार से पांच बजे के करीब धुरियापार चीनी मिल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो बाइकों पर पांच बदमाश आते हुए दिखे जिन्हें रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई. जिसमें पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से दो बदमाश घायल हुए हैं और भागने का प्रयास कर रहे इनके तीन अन्य साथियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है. 

इनके पास से पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में से झपट्टा मारकर छीने गए सोने व चांदी के जेवर,साढ़े पन्द्रह हजार रुपए नगदी, तमंचा,कारतूस और दो बाइकें बरामद हुई है. घायल बदमाशों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया है. अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरफ्तार बदमाश किसी बड़े अंतरजनपदीय गिरोह से जुड़े हैं या नहीं. गोरखपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है. दिनदहाड़े लूट की वारदात को 40 घंटे में सुलझाकर पुलिस ने कानून-व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत किया है.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Gorakhpur News
दिनदहाड़े ज्वेलर्स शॉप में लूट, 40 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 बदमाश गिरफ्तार
Balrampur news today
बलरामपुर और फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे, महिला समेत 5 लोगों की मौत
baghpat news
तीसरे दिन भी खून से सना बागपत! मामूली कहासुनी में दिव्यांग युवक की बेरहमी से हत्या
Barabanki News
गैस खत्म तो क्या रिश्ता भी खत्म? दूल्हे की अनोखी शर्त पर दुल्हन का दमदार जवाब
ganga expressway
12 जिले बस 6 घंटे में पार... पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
Azamgarh news
कूलर की हवा के विवाद में बारात में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में युवक की मौत
jaunpur news
बिजली संकट से भड़के ग्रामीणों का पावर हाउस पर हंगामा, 4 दिन से आपूर्ति ठप
Jhansi News
खजूर के पेड़ के नीचे चल रहा था जुए का अड्डा, पुलिस की छापेमारी में 7 गिरफ्तार
Gorakhpur News
मासूम की चीख और मां का दर्द, बोलेरो की टक्कर के बाद डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण
Afzal Ansari
सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक