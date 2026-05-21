पुरानी रंजिश में 5 वर्षीय मासूम की करंट लगाकर हत्या! परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

सिद्धार्थनगर न्यूज/सलमान आमिर: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कठेला समय माता थाना क्षेत्र के मटेहना टोला रामनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां आपसी रंजिश के चलते एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे की कथित तौर पर करंट लगाकर हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और ग्रामीण आक्रोशित हैं.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित परिवार के अनुसार, गांव के ही रहने वाले सलाहुद्दीन के साथ उनकी कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि उस दौरान आरोपी ने पीड़ित परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी. परिजनों का दावा है कि उसी पुरानी रंजिश के चलते सलाहुद्दीन ने साजिश रचकर उनके 5 वर्षीय बेटे की करंट लगाकर हत्या कर दी.

पुलिस पर तहरीर बदलवाने और कार्रवाई न करने का आरोप

पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. परिजनों का आरोप है कि जब वे न्याय की गुहार लेकर कठेला समय माता थाने पहुंचे, तो वहां तैनात एसआई आनंद कुमार ने उनकी तहरीर बदलवा दी. आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस अपने हिसाब से तहरीर लिखेगी. परिजनों का यह भी कहना है कि घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी को किसी भी तरह के दबाव में नहीं लिया गया, जबकि वह लगातार थाने में ही मौजूद रहा है.

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दहशत में परिवार, न्याय की गुहार

इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ है. परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोग उन्हें खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो केवल एक बच्चा गया है. परिवार का आरोप है कि पुलिस की शिथिलता के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं. इस खौफनाक धमकी के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

पीड़ित परिवार ने अब उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और आरोपी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. वहीं, इस संवेदनशील मामले पर जब मीडिया ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ. यह चुप्पी पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

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