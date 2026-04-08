कुशीनगर में एक साथ 6 लड़कियां गायब! CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस, कई परिवारों में मचा कोहराम

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक नाबालिग समेत 6 लड़कियों के एक साथ गायब होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वहीं परिजनों का अपनी बच्चियों को ढूंढ-ढूंढकर बुरा हाल है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस बच्चियों की तलाश के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. घटना कसया के मललूडीह की है.

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