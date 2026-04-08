Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3171196
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

कुशीनगर में एक साथ 6 लड़कियां गायब! CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस, कई परिवारों में मचा कोहराम

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक नाबालिग समेत 6 लड़कियों के एक साथ गायब होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वहीं परिजनों का अपनी बच्चियों को ढूंढ-ढूंढकर बुरा हाल है. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 08, 2026, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुशीनगर में 6 लड़कियां लापता
कुशीनगर में 6 लड़कियां लापता

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक नाबालिग समेत 6 लड़कियों के एक साथ गायब होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वहीं परिजनों का अपनी बच्चियों को ढूंढ-ढूंढकर बुरा हाल है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस बच्चियों की तलाश के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. घटना कसया के मललूडीह की है. 

ये भी पढ़ें: चीखों से गूंजा मोहल्ला... पत्नी ने 12 साल के बेटे के साथ मिलकर पति को पीट-पीटकर मार डाला, पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम

ये भी पढ़ें: साहब मैंने उसे मार डाला... प्रेमिका की हत्या कर थाने पहुंचा युवक, कहा - पशुओं के बाड़े में पड़ा है शव

Add Zee News as a Preferred Source

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

 

TAGS

Kushinagar NewsKushinagar latest News

Trending news

Kushinagar News
कुशीनगर में एक साथ 6 लड़कियां गायब होने से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
Hajj 2026
12 दिन और 14 फ्लाइट्स....लखनऊ एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना होंगे हज यात्री
Kanpur News
कानपुर में ‘मिनी जामताड़ा’ पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 20 साइबर ठग गिरफ्तार
SP MP Ruchi Veera
RSS देश के लिए नासूर, इसे बैन करना चाहिए.... सपा सांसद के तीखे बयान से मचा घमासान
Lucknow news
मुंह में कपड़ा ठूंसा, हाथ पैर बांधे.. किशोरी से 5 मजदूरों ने बारी बारी की हैवानियत
Barabanki latest News
12 साल के बेटे के साथ मिलकर पति की पीट-पीटकर हत्या, पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम
Gorakhpur News
उत्तर भारत में बनेगी पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, 491 करोड़ से तैयार होगा ज्ञाननगर
aligarh news
वक्फ प्रॉपर्टी कब्जाने वालों को शरीयत के हिसाब से मिले सजा- शाही चीफ का फतवा
Lucknow news
यूपी में डिफेंस कॉरिडोर में बड़ा निवेश, CM योगी ने BEL को सौंपी 75 हेक्टेयर जमीन
Barabanki News
बाराबंकी में एक बोरी गेहूं पर बवाल! चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर युवक से बर्बरता