41 साल पुराने कारखाने को मिला 'बूस्टर डोज, बजट 2026 में पूर्वांचल को मिला सीएम योगी बड़ा तोहफा!

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 में गोरखपुर के खजनी स्थित कंबल उत्पादन कारखाने को बड़ी सौगात मिली है. योगी सरकार ने कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है. इस योजना के लागू होने के बाद कारखाने में बुनाई से लेकर फिनिशिंग तक का पूरा काम एक ही स्थान पर होगा. इससे न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

25 लाख से शुरू हुआ था कारखाना

गोरखपुर जिले के खजनी क्षेत्र के खुटभार में स्थित कंबल उत्पादन कारखाना वर्ष 1985-86 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की देखरेख में स्थापित किया गया था. उस समय इसकी लागत करीब 25 लाख रुपये थी. हालांकि, कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के कारण करीब पांच वर्षों के बाद यह कारखाना बंद हो गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में वर्ष 2019-20 में इस कारखाने को दोबारा शुरू कराया गया.

अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी

वर्तमान में यहां कंबल की बुनाई का कार्य किया जाता है, जबकि प्रिंटिंग और फिनिशिंग का काम मिर्जापुर की फैक्ट्री में होता है, लेकिन अब सरकार के आधुनिकीकरण प्रस्ताव के बाद यह सभी कार्य खजनी स्थित कारखाने में ही किए जाएंगे. आधुनिकीकरण परियोजना के तहत कारखाने में अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें वाशिंग मशीन, ऑटोमैटिक कलर मशीन, हाइड्रोजन मशीन, मिलिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ड्रायर और पैकिंग मशीन शामिल हैं.

ब्रांडेड कंबलों को देते हैं टक्कर

इन मशीनों के लगने से कारखाने में विश्वस्तरीय और निजी कंपनियों के ब्रांडेड कंबलों को टक्कर देने वाले उत्पाद तैयार किए जाएंगे. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आरके श्रीवास्तव के अनुसार, आधुनिकीकरण के बाद कारखाने की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. वर्तमान में यहां करीब 1200 कंबल उत्पादन की क्षमता है, जो परियोजना पूरी होने के बाद और बढ़ेगी.

बुनकरों को मिलेगा रोजगार के अवसर

साथ ही स्थानीय बुनकरों और श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे. सरकार के इस बजटीय प्रस्ताव से खजनी क्षेत्र के बुनकरों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

