शर्मनाक! थूक चाट नहीं तो... साथी छात्रों ने 8वीं के छात्र को बंधक बनाकर की बर्बरता, गोरखपुर से वीडियो वायरल

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 8वीं क्लास के छात्र की साथी छात्रों ने मामूली बात को लेकर लोहे के पाइप से पिटाई की और थूक चटवाया. इतना ही नहीं छात्र के साथ प्रताड़ना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के छात्र को उसी की क्लास के दो छात्रों ने पहले स्कूल से लौटते वक्त रोका, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर हार्डवेयर की एक दुकान में बंद कर बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं. साथी छात्रों ने न सिर्फ लोहे की पाइप से पिटाई की गई, बल्कि उससे जबरन थूक चटवाया गया. यही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया.
कब और कहां की ही घटना
घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत खुटवा इलाके की है, जहां 26 जुलाई को पीड़ित छात्र स्कूल से घर लौट रहा था. इसी दौरान कुसहरा निवासी दो नाबालिग लड़कों ने उसे रोका और जबरन पास की एक दुकान में ले गए. पीड़ित की मां के मुताबिक, वहां उसके बेटे को बेरहमी से मारा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.
मां की शिकायत पर आरोपियों पर केस दर्ज
पीड़ित छात्र के शरीर पर अंदरूनी चोटें आई हैं और डर के मारे उसने खुद को घर में बंद कर लिया है. वह अब स्कूल भी नहीं जा रहा. मां ने चिलुआताल थाने में बुधवार को शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
वीडियो बनाकर क्यों किया वायरल
वीडियो वायरल करने का उद्देश्य छात्र को बदनाम करना और उसका मजाक उड़ाना बताया गया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे स्कूल ड्रेस में ही छात्र को पीटा जा रहा है और जबरन थूक चटवाया जा रहा है.
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. घटना ने न केवल अभिभावकों बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है.
