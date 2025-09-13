Maharajganj News: बाजार में रेंगता दिखा 9 फीट का अजगर, देखने वालों के छूटे पसीने, मच गई भगदड़
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2920187
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

Maharajganj News: बाजार में रेंगता दिखा 9 फीट का अजगर, देखने वालों के छूटे पसीने, मच गई भगदड़

Maharajganj News: महाराजगंज के बाजार में एक विशालकाय अजगर देखने को मिला. जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया. फिर राहगीर इधर-उधर भागने लगे. हालांकि, वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News
Maharajganj News

Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: महाराजगंज के बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय अजगर सड़क पर रेंगता हुआ दिखाई दिया. इससे राहगीरों में दहशत फैल गई और सभी इधर-उधर भागने लगे. जैसे ही राहगीरों ने ये नजारा देखा तो आनन-फानन में राहगीरों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी.

सड़क पर दिखा विशाल अजगर
सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन जीव रक्षक रामबचन साहनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इस टीम ने सतर्कता और सावधानी बरतते हुए विशालकाय अजगर को पकड़ा. रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को पास के सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतने करीब से विशालकाय अजगर देखा है.

वन विभाग की लोगों से अपील
यह घटना जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र के गडौरा बाजार मिल गेट के पास की है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और लोगों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने लोगों को ऐसी स्थिति में नहीं घबराने की अपील की है. साथ ही तुरंत विभाग को जानकारी देने को कहा है. ताकि वन्य जीव को सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में पहुंचा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bareilly News: दिशा पाटनी के घर पर तड़ातड़ फायरिंग, गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली, एक्ट्रेस के पिता ने बताई ये बात

TAGS

snake found in maharajganj

Trending news

bulldozer action in prayagraj
संगम नगरी में गरजेगा बाबा का बुलडोजर,99 घरों-दुकानों पर लाल निशान,डर के साये में लोग
BANARAS HINDU UNIVERSITY
वाराणसी में रोमानियाई स्टूडेंट का कमरे के अंदर मिला शव, BHU से PHD कर रही थी छात्रा
Disha Patni
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली, पिता ने बताई ये बात
MP MLA court Jhansi
पूर्व मंत्री प्रदीप जैन समेत 13 को 2 साल की सजा, फैसला के बाद आंखों से निकले आंसू
Hardoi News
हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में फिर बदलेगा मौसम, महादेव की काशी में इस दिन होगी भयंकर बारिश
weather in uttarakhand
उत्तराखंड वाले रहें सावधान, अल्मोड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
Shahjahanpur News
थाने का घेराव, नारेबाजी और लाठीचार्ज…शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश
ghazipur news
गाजीपुर में तेरहवीं संस्‍कार में बड़ा हादसा, सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग
Bareilly News
बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गोलीबारी से दहल उठा बरेली
;