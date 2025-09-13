Maharajganj News: बाजार में रेंगता दिखा 9 फीट का अजगर, देखने वालों के छूटे पसीने, मच गई भगदड़

Maharajganj News: महाराजगंज के बाजार में एक विशालकाय अजगर देखने को मिला. जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया. फिर राहगीर इधर-उधर भागने लगे. हालांकि, वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया. पढ़िए पूरी डिटेल...
Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: महाराजगंज के बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय अजगर सड़क पर रेंगता हुआ दिखाई दिया. इससे राहगीरों में दहशत फैल गई और सभी इधर-उधर भागने लगे. जैसे ही राहगीरों ने ये नजारा देखा तो आनन-फानन में राहगीरों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी.
सड़क पर दिखा विशाल अजगर
सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन जीव रक्षक रामबचन साहनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इस टीम ने सतर्कता और सावधानी बरतते हुए विशालकाय अजगर को पकड़ा. रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को पास के सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतने करीब से विशालकाय अजगर देखा है.
वन विभाग की लोगों से अपील
यह घटना जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र के गडौरा बाजार मिल गेट के पास की है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और लोगों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने लोगों को ऐसी स्थिति में नहीं घबराने की अपील की है. साथ ही तुरंत विभाग को जानकारी देने को कहा है. ताकि वन्य जीव को सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में पहुंचा जा सके.
