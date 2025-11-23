Advertisement
Maharajganj News: पराली जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपाल सस्पेंड; SDM और ग्राम प्रधान को नोटिस

Maharajganj News: महराजगंज के खेतों में पराली जलाने के मामले में 9 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही सभी तहसील क्षेत्र के एसडीएम, उपनिदेशक कृषि, पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित थाना क्षेत्र के एसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा कई ग्राम प्रधानों को भी नोटिस जारी की गई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Nov 23, 2025
Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: महराजगंज जिले में खेतों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. जिला प्रशासन लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही सभी तहसील क्षेत्र के एसडीएम, उपनिदेशक कृषि, पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित थाना क्षेत्र के थाने के एसओ को कारण बताओ नोटिस के साथ ही कई ग्राम प्रधानों को भी नोटिस जारी की गई है.

पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
धान की कटाई में मानक पूरा नहीं करने वाले 40 कंबाइन मशीनों को भी सीज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं के मामले में महराजगंज जनपद प्रदेश में सबसे आगे है. इस घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन जागरूकता अभियान के साथ ही हर कड़े कदम उठा रहा है, लेकिन जनपद में पराली जलाने के मामले कम नहीं हो. पराली जलाने से पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं.

अब तक कितनी हुई घटनाएं?
दरअसल, महराजगंज जनपद में पराली जलाने की अभी तक लगभग 380 घटनाएं रिकॉर्ड की गई है. जिसके दुष्प्रभाव को देखते हुए जिला अधिकारी के नेतृत्व में हर दिन अधिकारियों के साथ बैठक और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं. जिलाधिकारी ने खुद ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर जागरूक किया है.

जागरूकता अभियान संग उठाए कड़े कदम 
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लगभग 90% किसान धान की खेती करते हैं. पराली जलाने के मामले में प्रदेश में सर्वाधिक मामले महराजगंज जनपद से आ रहे हैं. दैनिक रूप से इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है. अभी तक कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है. इसके साथ ही लगभग 16 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं. पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए जनपद में लगातार जन जागरूकता अभियान के साथ कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: UP News: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, जानें SIR को लेकर क्या रखी डिमांड?

