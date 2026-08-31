नेपाल त्रासदी का दर्द पहुंचा पूर्वांचल, कुशीनगर के नारायणी नदी से मिले 9 अज्ञात शव

महराजगंज प्रशासन ने नेपाल प्रहरी को सौंपे 4 शव

नारायणी नदी के तेज बहाव में बहकर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे चार शवों को महराजगंज प्रशासन ने नेपाल प्रहरी को सौंप दिए हैं. चारों शवों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे. सीमा पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव नेपाल प्रहरी के सुपुर्द कर दिया गया है. बता दें कि नारायणी नदी के रास्ते बहकर चारों शव 27 अगस्त को भारतीय सीमा क्षेत्र में पहुंचे थे. सूचना मिलने पर निचलौल पुलिस ने नदी किनारे से शवों को बरामद किया था. पहचान नहीं होने के कारण शवों को आवश्यक प्रक्रिया के तहत महराजगंज जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया था. शवों को सुरक्षित रखने के निर्धारित प्रोटोकाल के तहत 72 घंटे तक इंतजार किया गया. इसके बाद चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. पहचान नहीं होने के कारण भविष्य में पहचान की प्रक्रिया में सहायता के लिए सभी शवों की डीएनए सैंपलिंग भी कराई गई.