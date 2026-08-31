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नेपाल त्रासदी का दर्द पहुंचा पूर्वांचल, कुशीनगर के नारायणी नदी से मिले 9 अज्ञात शव

Nepal tragedy: कुशीनगर के भेड़िहारी जंगल के समीप नारायणी नदी से शनिवार को 9 अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया. नेपाल त्रासदी के बाद नदी में तेज बहाव के चलते शव यहां पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 31, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:40 PM IST
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