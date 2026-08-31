नेपाल त्रासदी का दर्द पहुंचा पूर्वांचल, कुशीनगर के नारायणी नदी से मिले 9 अज्ञात शव

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: नेपाल में आई त्रासदी का दर्द अब पूर्वांचल तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. नारायणी नदी के तेज बहाव के बीच कुशीनगर में 9 अज्ञात शव बरामद किए गए हैं. इन सभी शवों को सुरक्षित रखने के लिए एम्स गोरखपुर लाया गया, जहां इन्हें डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है. शवों के साथ मिले कपड़े और दूसरे सामान को भी सुरक्षित रखा गया है, ताकि पहचान की प्रक्रिया में मदद मिल सके.
नेपाल त्रासदी के बाद नदी के बहाव के साथ शवों के पहुंचने की आशंका
नारायणी नदी नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है. ऐसे में नेपाल की त्रासदी के बाद नदी के बहाव के साथ शवों के पूर्वांचल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो सकी है और आगे की प्रक्रिया को लेकर शासन के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है.
नारायणी नदी में मिले अज्ञात शव
कुशीनगर के भेड़िहारी जंगल के समीप नारायणी नदी से शनिवार को मिले अज्ञात शवों को सुरक्षित रखने के लिए एम्स गोरखपुर लाया गया. एम्स प्रशासन ने सभी शवों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा है. फिलहाल बरामद शवों की पहचान नहीं हो सकी है. नेपाल में आई त्रासदी के बाद नदी के तेज बहाव के साथ शवों के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में अज्ञात शवों को सुरक्षित रखना और उनकी पहचान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है.
24 शवों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखने की सुविधा
एम्स गोरखपुर के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि एम्स गोरखपुर में फिलहाल 24 शवों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध है. यानी आवश्यकता पड़ने पर अन्य अज्ञात शवों को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था एम्स में मौजूद है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन शवों की पहचान कैसे होगी और आगे की प्रक्रिया क्या होगी?. क्या इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा?. पहचान के लिए शवों को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा?. और इसके बाद प्रशासन की ओर से क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?. इन सभी सवालों का जवाब शासन के निर्देश के बाद ही स्पष्ट होगा.
नेपाल त्रासदी के बाद अपनों को खोज रहे परिजन
फिलहाल एम्स में सुरक्षित रखे गए ये अज्ञात शव उन परिवारों के लिए उम्मीद की एक कड़ी हैं, जो नेपाल की त्रासदी के बाद अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं. नेपाल की त्रासदी ने कई परिवारों को अपनों से दूर कर दिया है. अब नारायणी नदी के रास्ते पूर्वांचल तक पहुंचे इन अज्ञात शवों की पहचान प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. अब निगाहें शासन के निर्देश और पहचान की आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया पर हैं.
महराजगंज प्रशासन ने नेपाल प्रहरी को सौंपे 4 शव
नारायणी नदी के तेज बहाव में बहकर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे चार शवों को महराजगंज प्रशासन ने नेपाल प्रहरी को सौंप दिए हैं. चारों शवों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे. सीमा पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव नेपाल प्रहरी के सुपुर्द कर दिया गया है. बता दें कि नारायणी नदी के रास्ते बहकर चारों शव 27 अगस्त को भारतीय सीमा क्षेत्र में पहुंचे थे. सूचना मिलने पर निचलौल पुलिस ने नदी किनारे से शवों को बरामद किया था. पहचान नहीं होने के कारण शवों को आवश्यक प्रक्रिया के तहत महराजगंज जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया था. शवों को सुरक्षित रखने के निर्धारित प्रोटोकाल के तहत 72 घंटे तक इंतजार किया गया. इसके बाद चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. पहचान नहीं होने के कारण भविष्य में पहचान की प्रक्रिया में सहायता के लिए सभी शवों की डीएनए सैंपलिंग भी कराई गई.