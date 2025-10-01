यूपी का अनोखा मंदिर, जहां भक्त फल-फूल नहीं मां को चढ़ाते अपना खून, सदियों से चली आ रही प्रथा

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर आस्था और श्रद्धा का संगम अक्सर मंदिरों में देखने को मिलता है, लेकिन गोरखपुर के बांसगांव स्थित दुर्गा मंदिर का दृश्य लोगों को चौंका देता है.यहां श्रीनेत वंश के क्षत्रिय समाज के लोग अपनी कुलदेवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खून तक अर्पित करते हैं. करीब 300 साल पुरानी इस परंपरा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं.

शरीर पर चीरे और रक्त अर्पण

नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में माहौल भक्ति और रोमांच से भर उठता है. यहां श्रद्धालु उस्तरे से अपने शरीर पर चीरे लगवाते हैं. विवाहित पुरुष परंपरा के अनुसार शरीर के नौ अंगों पर चीरा लगवाते हैं, जबकि अविवाहित युवक केवल ललाट पर चीरा लगाते हैं. माथे, छाती, भुजाओं और जांघों पर चीरे लगने के बाद जब रक्त की बूंदें टपकती हैं, तो उन्हें बेलपत्र पर इकट्ठा कर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित किया जाता है. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर शंख, घंटा-घड़ियाल और जयकारों से गूंज उठता है.

बिना दवा, बिना परेशानी

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि शरीर पर चीरे लगने के बावजूद किसी को न तो दवा की आवश्यकता पड़ती है और न ही कोई गंभीर परेशानी सामने आती है. श्रद्धालु इसे देवी मां का आशीर्वाद मानते हैं. आस्था और विश्वास का यह संगम पूरे माहौल को अद्भुत बना देता है.

पशु बलि से शुरू हुई परंपरा

इस परंपरा की शुरुआत लगभग 300 साल पहले हुई। उस समय नवरात्रि पर पशु बलि दी जाती थी. समाजसेवी पंडित रामचंद्र शर्मा ने इसका विरोध किया और नीम के पेड़ के नीचे अनशन पर बैठ गए. उनकी जिद और आस्था के आगे समाज को झुकना पड़ा. पशु बलि बंद कर दी गई और उनकी प्रेरणा से खून अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है.

समर्पण और विश्वास का अद्भुत संगम

दुर्गा मंदिर में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं. पुरुष जहां चीरे लगवाकर रक्त अर्पित करते हैं, वहीं महिलाएं और बच्चे प्रसाद ग्रहण करते हैं. इस परंपरा में भक्ति, आस्था और बलिदान का ऐसा रूप देखने को मिलता है, जो विरले ही कहीं और दिखाई देता है

